Этери Тутберидзе присутствовала на выступлении Губановой в короткой программе на олимпийском отборе
Этери Тутберидзе пришла на выступление Анастасии Губановой в короткой программе.
Губанова, представляющая Грузию, каталась на олимпийском отборочном турнире в последней разминке. Тутберидзе присутствует на соревнованиях как тренер грузинской сборной.
В первой разминке выступала ученица Тутберидзе Аделия Петросян. Российская фигуристка участвует в отборочном турнире как нейтральный спортсмен, поэтому Тутберидзе ее не сопровождала.
Губанова заняла второе место в короткой программе с 68,08 баллами, лидирует Петросян (68,72).
Возвращение нашей фигурки – детали изнутри: Петросян улыбалась, Этери перестраховалась
Фото: корреспондент Спортса’’ Мария Селенкова.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости