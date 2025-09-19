Этери Тутберидзе присутствовала на выступлении Губановой в короткой программе на олимпийском отборе

Этери Тутберидзе пришла на выступление Анастасии Губановой в короткой программе.

Губанова , представляющая Грузию, каталась на олимпийском отборочном турнире в последней разминке. Тутберидзе присутствует на соревнованиях как тренер грузинской сборной.

В первой разминке выступала ученица Тутберидзе Аделия Петросян. Российская фигуристка участвует в отборочном турнире как нейтральный спортсмен, поэтому Тутберидзе ее не сопровождала.

Губанова заняла второе место в короткой программе с 68,08 баллами, лидирует Петросян (68,72).

Фото: корреспондент Спортса’’ Мария Селенкова.