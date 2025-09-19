«ISU не предоставил сигнал якобы из-за санкций. Мы не находимся под санкциями». Тащин о том, почему «Матч ТВ» не показал олимпийский отбор фигуристов

Генеральный продюсер «Матч ТВ» объяснил, почему не показали олимпийский отбор.

Сегодня в Пекине прошли короткие программы фигуристов в рамках квалификационных соревнований к Олимпиаде-2026. Россияне Аделия Петросян и Петр Гуменник принимают участие в отборочном турнире в нейтральном статусе.

«Матч ТВ» планировал показать турнир, однако накануне начала соревнований анонсы трансляций исчезли из соцсетей канала, а затем трансляции были убраны из сетки вещания. Соревнования в России показывает Okko .

«Уважаемые зрители «Матч ТВ»! Как вы знаете, сегодня в Китае стартовал важнейший отборочный турнир по фигурному катанию к Олимпийским играм 2026 года.

Мы не скрываем, что фигурное катание – редкий контент на нашем канале, однако, учитывая его значимость, в контексте выступления наших спортсменов – Аделии Петросян и Петра Гуменника – мы приняли решение вступить в переговоры по телевизионному контракту.

Переговоры, предсказуемо, были не самыми легкими, однако наши усилия привели к положительному результату, и мы активно готовились порадовать всех болельщиков фигурного катания в России.

Тем удивительнее было вчера получить письмо от ISU (Международного союза конькобежцев) о невозможности предоставления сигнала в связи с якобы имеющими место «санкциями».

Телеканал «Матч ТВ » не находится под какими-либо ограничениями, а отзывы действующих прав на ранее закупленный контент, о которых мы сообщали ранее, происходили по инициативе руководства конкретных лиг и турниров. Тем не менее, именно эта причина указана в письме в качестве основной.

Как это обычно бывает, дьявол кроется в мелочах, в нашем случае финансовых. Думаем, что в ISU прекрасно знают, что «Матч ТВ» активно и успешно работает со многими международными правообладателями и никаких «санкций» на канал не наложено.

Но раз вы хотите показать ваших спортсменов, заплатите больше. Это хорошо знакомая нам история, которая, как знают наши уважаемые партнеры, с нами не работает. Увы, в ISU этого не знали – повторюсь, фигурное катание не так часто появляется в нашем эфире.

Данное решение выбивается за рамки общепринятых деловых соглашений, профессиональной этики и практики в целом. «Матч ТВ» – это телеканал, который произвел и показал тысячи часов прямого эфира из всех уголков мира с крупнейших международных соревнований, включая Олимпиады и чемпионаты мира, и дорожит своей профессиональной репутацией, в том числе на международной арене. Мы категорически не согласны с решением ISU и готовим юридическую базу для соответствующего ответа.

При этом мы прекрасно понимаем ответственность, которую несем перед вами, миллионами зрителей, поэтому от себя лично и от всего телеканала приношу вам извинения за невозможность показать турнир, который мы предвкушали вместе с вами последние недели и надеемся на ваше понимание», – написал Александр Тащин в телеграм-канале.

