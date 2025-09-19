7

Усачева будет поддерживать Петросян и Гуменника в Пекине: «В субботу пойду на арену вместе с коллегами-тренерами»

Дарья Усачева будет поддерживать российских фигуристов в Пекине.

19-21 сентября в столице Китая пройдет отборочный турнир к Олимпиаде-2026 с участием Аделии Петросян и Петра Гуменника. Экс-фигуристка Усачева сейчас работает тренером в этой стране.

«В субботу пойду на арену вместе с коллегами-тренерами. Буду болеть за россиян и за своих друзей – Машу Казакову [из сборной Грузии], Карину Акопову [из сборной Армении].

Я хорошо знакома с нашими ребятами. Аделия Петросян – очень упертая, ей это помогает в работе. Стоит на своем, идет напролом.

Петя – очень спокойный человек, стратегический. Ни разу не видела у него проявления ярких, бурных эмоций. Он собранный, на спокойном вайбе», – сказала Усачева.

Кто сопровождает Петросян на олимпийском отборе без Глейхенгауза?

