Колобков о российских фигуристах: «Не думаю, что в Пекине будут какие-то провокации. Сложность будет скорее в психологическом давлении»

Павел Колобков считает, что фигуристов из России не будут провоцировать в Пекине.

19-21 сентября в столице Китая пройдет отборочный турнир к Олимпиаде-2026 с участием Аделии Петросян и Петра Гуменника. Они выступят в нейтральном статусе.

«Не думаю, что там будут какие-то провокации. Подобные инциденты связаны с деятельностью определенных маргиналов, большинство из которых находятся уже на излете карьеры и больше думают о политике. В Китае спортивное сообщество и отношения между атлетами, за исключение отдельных личностей, более дружелюбны.

Сложность будет скорее в психологическом давлении на наших спортсменов. Все-таки одно дело – выступать на внутренних турнирах, а совсем другое – на международных, в сложной обстановке, когда ставки высоки. Для спортсменов очень важна подобная практика.

С другой стороны, наши борцы, фехтовальщики, борцы доказали, что остаются на высоком уровне, несмотря на долгое отсутствие на международной арене. Как-никак наша школа никуда не делась», – сказал бывший министр спорта России Колобков .