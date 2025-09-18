0

ISU выразил соболезнования в связи с гибелью фигуристок Гайзер и Феррари в ДТП

Международный союз конькобежцев (ISU) выразил соболезнования в связи гибелью фигуристок Юлии Мари Гайзер и Матильды Феррари в ДТП.

15-летняя итальянка Феррари погибла в понедельник в Трентино, когда переходила дорогу по пешеходному переходу. Водитель грузовика ехал на зеленый свет и не успел затормозить.

«Тренируясь в клубе в Пинцоло, Феррари показала огромную преданность и страсть к фигурному катанию и мечтала когда-нибудь выступить на зимних Олимпийских играх. ISU и мировое сообщество фигурного катания выражают глубочайшие соболезнования семье Феррари и всему итальянскому сообществу в связи с этой тяжелой утратой», – говорится в сообщении ISU.

Ранее, 11 сентября, под колеса другого грузовика попала австрийка Гайзер, ехавшая на велосипеде, и также скончалась от полученных травм. Ей было 23 года.

«ISU выражает искренние соболезнования семье Гайзер, ее партнеру, друзьям и всем представителям итальянского и австрийского фигурного катания, чьи жизни она озарила. Ее утрата оставила после себя пустоту, которую невозможно заполнить, но ее дух и любовь к спорту навсегда останутся в памяти», – отметили в ISU.

