13-летний самбист скончался после тренировки в Воронежской области
13-летний подросток скончался после тренировки по самбо в Воронежской области.
Об этом сообщает региональное Министерство здравоохранения.
В среду мальчику стало плохо в спорткомплексе «Северная арена» в Острогожском районе, ему вызвали скорую помощь. Юноша был в сознании и разговаривал, но его состояние оставалось тяжелым из-за дыхательной недостаточности и судорожного синдрома. Позднее у него остановилось сердце.
Отмечается, что ребенок занимался в секции более двух лет и имел медицинский допуск. Правоохранительные органы ведут проверку по факту происшествия.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Минздрав Воронежской области
