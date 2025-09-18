1

13-летний самбист скончался после тренировки в Воронежской области

13-летний подросток скончался после тренировки по самбо в Воронежской области.

Об этом сообщает региональное Министерство здравоохранения.

В среду мальчику стало плохо в спорткомплексе «Северная арена» в Острогожском районе, ему вызвали скорую помощь. Юноша был в сознании и разговаривал, но его состояние оставалось тяжелым из-за дыхательной недостаточности и судорожного синдрома. Позднее у него остановилось сердце.

Отмечается, что ребенок занимался в секции более двух лет и имел медицинский допуск. Правоохранительные органы ведут проверку по факту происшествия.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Минздрав Воронежской области
самбо
происшествия
23 марта 2023, 12:20Реклама