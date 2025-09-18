9

ISU не запрещал фигуристам отвечать на вопросы о россиянах («Р-Спорт»)

Международный союз конькобежцев (ISU) не запрещал участникам олимпийского отборочного турнира по фигурному катанию отвечать на вопросы журналистов о россиянах и белорусах, выступающих в нейтральном статусе.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на несколько источников. Олимпийский отбор пройдет с 19 по 21 сентября в Пекине, там выступят россияне Петр Гуменник и Аделия Петросян.

Ранее японские фигуристы Юна Нагаока и Сумитада Моригути заявили, что им запрещено говорить о нейтральных спортсменах. Это также подтвердил глава делегации сборной Японии.

«Запрета отвечать на вопросы о россиянах и белорусах от ISU не было», – сообщили источники «Р-Спорта», предположив, что в данном случае инициатива в отношении своих спортсменов исходила от руководства японской делегации.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Р-Спорт»
