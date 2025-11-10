32

Даниил Глейхенгауз: «Я не могу сказать, что фигурное катание – очень дорогой вид спорта, все зависит от желания родителей»

Глейхенгауз: я не могу сказать, что фигурное катание – очень дорогой вид спорта.

Хореограф и тренер Даниил Глейхенгауз не считает фигурное катание дорогим видом спорта для детей.

– Сегодня фигурное катание считается одним из самых дорогих детских видов спорта – коньки, костюмы, аренда льда, занятия с тренерами… А как обстояли дела раньше: было ли это тоже такой роскошью или спорт был доступнее?

– Что тогда, что сейчас – все зависит от количества тренировок, желания родителей и уровня самого ребенка. Когда мы говорим про возраст 4, 5, 6 лет – то, в целом, это не очень затратно. Коньки еще не такие профессиональные, да и детские костюмы для выступлений стоят небольших денег.

Но, конечно, каждый вправе покупать то, что посчитает нужным. Когда родители понимают, что их дети могут и хотят заниматься суперпрофессионально, то идут траты на дополнительные уроки, подкатки, общую физическую подготовку, хореографию.

При этом если спортсмен уже в возрасте 10-11 лет показывает высокие результаты, то он катается в профессиональных школах и группах, где практически нет никакой оплаты. Плюс федерация уже может помогать и с костюмами, и коньки выдавать. Здесь все очень индивидуально. Я не могу сказать, что фигурное катание – очень дорогой вид спорта, все зависит от желания самих родителей, – сказал Глейхенгауз.

Татьяна Тарасова: «Детский спорт должен быть доступен для всех. Нельзя искать таланты только среди тех, чьи родители в состоянии заплатить за занятия, – это опасный путь»

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Forbes
детский спорт
logoДаниил Глейхенгауз
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Главные новости
Валерия Лукашова снялась с юниорского Гран-при в Москве. Ее заменит Милана Лебедева
сегодня, 12:38
Даниил Глейхенгауз: «Фигурное катание идет в ногу со временем, уже ушли от классической музыки. Но если балетную программу хорошо поставить, то и она зайдет»
сегодня, 12:05
Алена Леонова: «Программы Бойковой и Козловского очень даже тянут на мировой уровень. Не скажу, что они явные лидеры, но способны составить конкуренцию»
сегодня, 11:50
Хуснутдинова о группе Тутберидзе: «У нас здоровая конкуренция, нет такого, что кто-то друг друга ненавидит. Очень дружная атмосфера, соперничество только на льду»
сегодня, 11:41
Глейхенгауз о судействе на Олимпиаде: «Спортсмены готовы, что не надо ни на что надеяться и что маленький косяк никто прощать не будет. Мы его не прощаем на тренировках»
сегодня, 11:14
Татауров о включении Дикиджи в базу «Миротворца: «У меня негативная реакция. Не понимаю, откуда растут ноги, для кого и для чего это делается»
сегодня, 10:49
Тарасова о внесении Гуменника и Дикиджи в базу «Миротворца»: «Не думаю, что миру не нужно выступление выдающихся русских спортсменов на Олимпиаде. Спорт и политика – разные вещи»
сегодня, 10:30
Депутат Свищев о Fan ID: «Давно обсуждался вопрос о том, чтобы применить систему и в других видах спорта, не только в футболе. Минспорт понимает, что делает, и здраво оценивает ситуацию»
сегодня, 10:02
Жулин о Мишиной и Галлямове: «Мне кажется, они были не готовы к произвольной и партнер немного сорвался. Это рабочие моменты, у них все будет нормально»
сегодня, 09:50
Команда Тутберидзе поздравила Двоеглазову с 17-летием: «Пусть каждый день приближает к новым вершинам, а мечты становятся реальностью!»
сегодня, 09:35
Ко всем новостям
Последние новости
Яна Рудковская: «Саша Плющенко уже чувствует себя хорошо. В понедельник выходит на тренировки»
8 ноября, 15:53
Эдуард Карартынян: «Я сейчас расту, происходит раскоординация. Думаю, что могу это перебороть, стать стабильным спортсменом»
7 ноября, 19:13
Софья Самоделкина: «Немного нервничала, так как это мой первый этап Гран-при, но я рада быть здесь. Подготовка была сложной»
7 ноября, 15:16
Солодников о шоу в Северной Корее: «В первый день зрители были более зажатые, на втором шоу – активно поддерживали, было очень приятно»
6 ноября, 20:36
Ильяс Халиуллин: «Сегодня в Татарстане праздник – День Конституции. Можно сказать, я поздравил жителей республики своим прокатом»
6 ноября, 20:23
Дмитрий Чигирев женился
5 ноября, 19:42Фото
Елизавета Куликова: «Буду изучать ультра‑си. Пробовала в юниорах, пару раз выезжала чистый четверной»
3 ноября, 11:21
Кагановская о танцах на льду на международной арене: «Нам интересно посмотреть на всех участников Гран-при. Кого могли бы выделить? Сизерон»
3 ноября, 11:12
«Не волнуйся, не ссы. Как будет – так будет». Участники Гран-при в Красноярске рассказали, какую тренерскую установку дали бы перед прокатом
3 ноября, 07:50Видео
Глеб Ковтун: «Одно вращение вылетело, я много баллов потерял на этом»
1 ноября, 13:18