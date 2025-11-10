Даниил Глейхенгауз: «Я не могу сказать, что фигурное катание – очень дорогой вид спорта, все зависит от желания родителей»

Глейхенгауз: я не могу сказать, что фигурное катание – очень дорогой вид спорта.

Хореограф и тренер Даниил Глейхенгауз не считает фигурное катание дорогим видом спорта для детей.

– Сегодня фигурное катание считается одним из самых дорогих детских видов спорта – коньки, костюмы, аренда льда, занятия с тренерами… А как обстояли дела раньше: было ли это тоже такой роскошью или спорт был доступнее?

– Что тогда, что сейчас – все зависит от количества тренировок, желания родителей и уровня самого ребенка. Когда мы говорим про возраст 4, 5, 6 лет – то, в целом, это не очень затратно. Коньки еще не такие профессиональные, да и детские костюмы для выступлений стоят небольших денег.

Но, конечно, каждый вправе покупать то, что посчитает нужным. Когда родители понимают, что их дети могут и хотят заниматься суперпрофессионально, то идут траты на дополнительные уроки, подкатки, общую физическую подготовку, хореографию.

При этом если спортсмен уже в возрасте 10-11 лет показывает высокие результаты, то он катается в профессиональных школах и группах, где практически нет никакой оплаты. Плюс федерация уже может помогать и с костюмами, и коньки выдавать. Здесь все очень индивидуально. Я не могу сказать, что фигурное катание – очень дорогой вид спорта, все зависит от желания самих родителей, – сказал Глейхенгауз.

