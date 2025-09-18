«Матч ТВ» удалил из телеграм-канала посты с расписанием олимпийской квалификации фигуристов
«Матч ТВ» удалил из телеграм-канала посты с расписанием олимпийской квалификации.
19-21 сентября в Пекине пройдет отборочный турнир к Олимпиаде-2026 по фигурному катанию. В августе телеканал «Матч ТВ» объявил, что покажет соревнования, но теперь этот анонс удален – как и другие посты с расписанием, включая сегодняшний список комментаторов.
В сетке на сайте «Матч ТВ» по-прежнему указано, что планируются прямые трансляции. Официальных комментариев по ситуации пока не было.
На турнире в Пекине выступят Аделия Петросян и Петр Гуменник в нейтральном статусе. Это первое участие российских фигуристов в международных стартах с 2022 года.
UPD. Позже о приобретении прав на показ турнира сообщил онлайн-кинотеатр Okko.
