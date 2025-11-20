Ирина Роднина: «Тем, кто выступает против показа Олимпиады, спорт просто не интересен»

Ирина Роднина: тем, кто выступает против показа Олимпиады, спорт не интересен.

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина считает, что Олимпиаду-2026 нужно транслировать в России.

«Я не понимаю, почему мы смотрим европейский футбол, Лигу чемпионов, где нет ни нас, ни нашего флага, а трансляция Олимпиады при этом вызывает возмущение? Тем, кто выступает против показа Игр, спорт просто не интересен. Как выясняется, не всем людям интересны соревнования как сам факт. Мне лично в спорте, в Олимпийских играх в первую очередь интересен уровень выступления, конкуренция безотносительно того, кто там выступает или не выступает.

К сожалению, нам совершенно другое рассказывают про Олимпиаду. Открытие оказывается было не то на Играх в Париже, закрытие. Для спортсмена открытие и закрытие Олимпийских игр не имеет никакого значения. Я сколько раз бывала на Олимпиадах, мне некогда было участвовать в открытии. Это нужно больше для зрителей, для популяризации соревнований. Для спортсмена главное – приехать на Игры и выиграть медаль», – сказала Роднина.