Худайбердиева, Журанков, Боброва, Погорилая, Энберт прокомментируют соревнования олимпийского отбора в Пекине на «Матч ТВ»
Стало известно, кто прокомментирует на «Матч ТВ» олимпийский отбор фигуристов.
Соревнования пройдут с 19 по 21 сентября. Россияне Аделия Петросян и Петр Гуменник выступят в нейтральном статусе.
Танцы на льду, ритм-танец – Эмма Гаджиева, Елизавета Худайбердиева;
Пары, короткая программа – Андрей Журанков, Екатерина Боброва;
Женщины, короткая программа – Эмма Гаджиева, Анна Погорилая;
Мужчины, короткая программа – Андрей Журанков, Екатерина Боброва.
Пары, произвольная программа – Эмма Гаджиева, Александр Энберт;
Женщины, произвольная программа – Андрей Журанков, Екатерина Боброва;
Танцы на льду, произвольный танец – Андрей Журанков, Екатерина Боброва;
Мужчины, произвольная программа – Андрей Журанков, Екатерина Боброва.
Расписание олимпийского квалификационного турнира в Пекине. Там выступят Петросян и Гуменник
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости