20

Худайбердиева, Журанков, Боброва, Погорилая, Энберт прокомментируют соревнования олимпийского отбора в Пекине на «Матч ТВ»

Стало известно, кто прокомментирует на «Матч ТВ» олимпийский отбор фигуристов.

Соревнования пройдут с 19 по 21 сентября. Россияне Аделия Петросян и Петр Гуменник выступят в нейтральном статусе.

  • Танцы на льду, ритм-танец – Эмма Гаджиева, Елизавета Худайбердиева;

  • Пары, короткая программа – Андрей Журанков, Екатерина Боброва;

  • Женщины, короткая программа – Эмма Гаджиева, Анна Погорилая;

  • Мужчины, короткая программа – Андрей Журанков, Екатерина Боброва. 

  • Пары, произвольная программа – Эмма Гаджиева, Александр Энберт;

  • Женщины, произвольная программа – Андрей Журанков, Екатерина Боброва;

  • Танцы на льду, произвольный танец – Андрей Журанков, Екатерина Боброва;

  • Мужчины, произвольная программа – Андрей Журанков, Екатерина Боброва. 

Расписание олимпийского квалификационного турнира в Пекине. Там выступят Петросян и Гуменник

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
logoЕкатерина Боброва
мужское катание
logoАндрей Журанков
logoАделия Петросян
logoЕлизавета Худайбердиева
logoПетр Гуменник
олимпийская квалификация
танцы на льду
Александр Энберт
пары
logoАнна Погорилая
logoМатч ТВ
женское катание
logoсборная России
телевидение
Эмма Гаджиева
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Главные новости
Дмитрий Губерниев об отборе фигуристов: «С чего депутаты взяли, что будут провокации? Какие? Со стороны кого?»
1152 минуты назад
Петросян без падений откатала произвольную программу на тренировке перед олимпийским отбором. Она не заходила на элементы ультра-си
48сегодня, 09:10
Глава Украинской федерации фигурного катания: «Уровень подготовки наших спортсменок не позволит им бороться за олимпийскую лицензию»
21сегодня, 08:34
Губерниев об олимпийском отборе: «В мастерстве наших ребят сомневаться не приходится, они покажут максимум. Уверен, что они попадут на Олимпиаду»
2сегодня, 08:20
Гуменник пропустил вторую тренировку на олимпийском отборе. На первой его тоже не было
84сегодня, 06:58
Аделия Петросян выступит под четвертым номером в короткой программе олимпийского отбора в Пекине
53сегодня, 06:30Видео
Федченко о поездке в Пекин: «Не нужно строить никаких догадок. Если есть возможность совместить приятное с полезным – почему этого не сделать?»
77сегодня, 06:20
Гуменник стартует вторым в короткой программе олимпийской квалификации
30сегодня, 06:14
Расписание олимпийского квалификационного турнира в Пекине. Там выступят Петросян и Гуменник
177сегодня, 06:12
Софья Федченко: «Я не обращалась в ФФККР ни с какими просьбами о замене или рассмотрении Горбачевой на место основной спортсменки!»
156сегодня, 05:40
Ко всем новостям
Последние новости
Первенство Московской области. Алексахин победил по юниорам, Дмитрий Шелковников – по взрослым, Игнатов снялся
1714 сентября, 15:29
Lombardia Trophy. Конти и Мачии победили в парах, Гиларди и Амброзини – 2-е, Валези и Бидар – 3-и
114 сентября, 11:25
Мильто о бронзе на Мемориале Рабер: «Довольна прокатом, но ощущения смешанные, потому что два четверных сальхова были в недокрут»
114 сентября, 10:41
Lombardia Trophy. Мразкова и Мразек выиграли ритм-танец, Пэйт и Бай – 2-е, Вольфкостин и Царевски – 3-и
313 сентября, 12:45
Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах, Андерсон и Доусон – 2-е, Иэнн и Варескон – 3-и
113 сентября, 07:20
Гран-при среди юниоров. Го Жуй и Чжан Ивэнь победили в парах, Дерошер и Трэшер – 2-е, Джармок и Витковски – 3-и
12 сентября, 09:03
Медведева об отношениях: «В нашей паре не я одна такая занятая. Возможно, времени на личную жизнь не так много, но главное – взаимопонимание»
4411 сентября, 20:10
Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин лидируют после ритм-танца, Андерсон и Доусон – 2-е, Иэнн и Варескон – 3-и
11 сентября, 14:58
Гран-при среди юниоров. Дерошер и Трэшер выиграли короткую программу, Го Жуй и Чжан Ивэнь – 2-е, Мосс и Галбави – 3-и
10 сентября, 10:23
Костомаров о футболистах: «Мировых звезд я еще знаю, а у нас игроки так часто меняются. Действительно запоминающийся – Акинфеев»
29 сентября, 09:48