Худайбердиева, Журанков, Боброва, Погорилая, Энберт прокомментируют соревнования олимпийского отбора в Пекине на «Матч ТВ»

Стало известно, кто прокомментирует на «Матч ТВ» олимпийский отбор фигуристов.

Соревнования пройдут с 19 по 21 сентября. Россияне Аделия Петросян и Петр Гуменник выступят в нейтральном статусе.

Танцы на льду, ритм-танец – Эмма Гаджиева, Елизавета Худайбердиева ;

Пары, короткая программа – Андрей Журанков, Екатерина Боброва;

Женщины, короткая программа – Эмма Гаджиева, Анна Погорилая ;

Мужчины, короткая программа – Андрей Журанков, Екатерина Боброва.

Пары, произвольная программа – Эмма Гаджиева , Александр Энберт ;

Женщины, произвольная программа – Андрей Журанков, Екатерина Боброва;

Танцы на льду, произвольный танец – Андрей Журанков, Екатерина Боброва;

Мужчины, произвольная программа – Андрей Журанков, Екатерина Боброва.

