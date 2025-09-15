  • Спортс
Леонова об олимпийском отборе: «Пожелаю Петросян и Гуменнику спокойно и уверенно кататься, так, как они это делают на тренировках»

Леонова считает, что у Петросян и Гуменника нет сильных конкурентов на отборе.

Российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник в нейтральном статусе выступят на квалификационных соревнованиях к Олимпиаде-2026, которые пройдут в Пекине.

– Ребята прекрасно знают, что такое соревнования и как нужно настраиваться. Я бы им пожелала спокойно и уверенно кататься, так, как они это делают на тренировках.

– Олимпийский отбор станет хорошим психологическим испытанием, пройдя которое, они смогут стать сильнее?

– Конечно, хотя я не считаю, что им нужно сильно трястись. Им нужно сделать свою работу, потому что соревноваться там, мягко говоря, наверное, не с кем. Поэтому здесь ты отвечаешь за свои ошибки, но ты можешь постараться их не допускать, чтобы не переживать за это. Здесь все зависит от нас самих, – сказала призер ЧМ-2012 Алена Леонова. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
