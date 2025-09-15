Даниилу Глейхенгаузу отказали в сопровождении Аделии Петросян на отборочный турнир к Олимпиаде-2026

Глейхенгаузу отказали в сопровождении Петросян на олимпийский отбор.

Отборочный турнир к Олимпиаде-2026 пройдет в Пекине с 19 по 21 сентября. Российская фигуристка Аделия Петросян примет в нем участие в нейтральном статусе.

«Первая реакция была, конечно, шок. Я даже представить себе не мог, что могу не подойти по каким-то критериям.

Всегда старался быть максимально корректным, аккуратным в высказываниях, и мы вместе с тренерским штабом и федерацией выбрали меня именно для того, чтобы не было никакого риска. Казалось, что это самое правильное решение. Тем не менее меня не допустили до олимпийского отбора в Пекине», – заявил хореограф и тренер группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз.

