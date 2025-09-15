Глейхенгауз об олимпийском отборе: «Спортсменку допустили, а тренерскую заявку – нет. Это болезненно, ведь мы готовились как единая команда»

Глейхенгауз назвал болезненным отказ в допуске на отборочный турнир в Пекин.

Отборочный турнир к Олимпиаде-2026 пройдет в Пекине с 19 по 21 сентября. Российская фигуристка Аделия Петросян примет в нем участие в нейтральном статусе.

Сегодня стало известно, что хореографа и тренера группы Этери Тутберидзе Даниила Глейхенгауза не допустили к сопровождению фигуристки на олимпийскую квалификацию.

«Первые пару дней было тяжело. Откровенно говоря, опускались руки, ведь проделан большой путь, и хотелось пройти его до конца вместе с нашим спортсменом.

Но это решение, которое нельзя оспорить и даже узнать его конкретные причины. Ситуация получилась странная: в то время как часть тренеров и спортсменов допустили, заявки некоторых команд даже не рассматривали из-за отказа одному из членов штаба.

В нашем случае спортсмена допустили, а тренерскую заявку – нет. Для нас это было особенно болезненно, ведь мы готовились как единая команда», – сказал Глейхенгауз.