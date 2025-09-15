Илья Авербух: «Требовать заоблачных результатов от Петросян и Гуменника было бы неправильно. Но не сомневаюсь, что отбор они пройдут»

Авербух считает, что у россиян нет серьезных соперников на олимпийском отборе.

Квалификационный турнир на Олимпиаду-2026 пройдет с 17 по 21 сентября в Пекине. Российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник примут в нем участие в нейтральном статусе.

«Ожидания от олимпийского отбора в Пекине? Это начало сезона, поэтому требовать каких-то заоблачных результатов в виде максимальной сложности программ было бы неправильно.

Ребята должны идти по возрастающей. Но с точки зрения спортивного результата не сомневаюсь, что наши ребята пройдут этот отбор и попадут в квоту из пяти человек, которые отберутся на Олимпиаду.

Понятно, что на самом турнире больших соперников для нас нет. Но это очень важное соревнование с точки зрения того, чтобы наши ребята отобрались на Олимпиаду. У меня нет никаких сомнений, что наши спортсмены это сделают», – сказал призер Олимпиады-2002, хореограф и продюсер Илья Авербух .

