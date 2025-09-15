  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Слуцкая об олимпийском отборе: «Главное, чтобы наши ребята не задумывались, что что-то может пойти не так. Верю, что у них все получится»
Слуцкая об олимпийском отборе: «Главное, чтобы наши ребята не задумывались, что что-то может пойти не так. Верю, что у них все получится»

Ирина Слуцкая пожелала Петросян и Гуменнику сил и удачи на олимпийском отборе.

Квалификационный турнир на Олимпиаду-2026 пройдет с 17 по 21 сентября в Пекине. Россияне Аделия Петросян и Петр Гуменник примут в нем участие в нейтральном статусе.

«Я хочу пожелать Аделии и Петру не волноваться, сделать все то, что они умеют делать, и результат не заставит себя ждать. Мы все за них болеем, переживаем, верим в них.

Главное, чтобы наши ребятки не задумывались о том, что вдруг что-то может пойти не так. Сил им и удачи обязательно! Я прям верю, что все будет по максимуму и у них все получится», – сказала двукратная чемпионка мира Слуцкая.

Петросян собирается на Олимпиаду в красном – это цвет побед Загитовой и Липницкой

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
