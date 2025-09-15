4

Траньков об олимпийской квалификации: «Никакого психологического давления на Петросян и Гуменника не будет»

Траньков считает, что Петросян и Гуменник не испытают давления на отборе на ОИ.

Российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник примут участие в олимпийском квалификационном турнире, который пройдет с 19 по 21 сентября в Пекине.

«Ожиданий у меня никаких нет, только предвкушение. Хочу посмотреть, как два наших лучших одиночника выступят на международной арене спустя долгое время. Желаю им удачи, чистых прокатов и отобраться на главный старт четырехлетия.

В российском фигурном катании очень высокая конкуренция внутри страны. Исходя из этого опыта, могу сказать, что для наших фигуристов международные старты всегда были гораздо проще, чем внутренние. Поэтому никакого психологического давления на Петросян и Гуменника не будет», – сказал Максим Траньков.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ВсеПроСпорт
logoМаксим Траньков
logoсборная России
олимпийская квалификация
женское катание
logoАделия Петросян
мужское катание
logoПетр Гуменник
