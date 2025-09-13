Мемориал Рабер. Захарова выиграла короткую программу, Куликова – 2-я, Яметова – 3-я, Синицына – 4-я, Стрельцова лидирует по КМС
Москва
Женщины
Начало произвольной программы – в 11:40 по московскому времени (14 сентября), прямую трансляцию покажет Федерация фигурного катания Москвы
Короткая программа
1. Мария Захарова – 67,59
2. Елизавета Куликова – 64,56
3. Вероника Яметова – 62,37
4. Ксения Синицына – 59,26
5. Софья Важнова – 58,43
6. Анастасия Лесницкая – 51,96
7. Мария Гоголева – 44,38
8. Мария Поступаева – 44,24
Юниорки, КМС
Начало произвольной программы – в 9:55 по московскому времени (14 сентября), прямую трансляцию покажет Федерация фигурного катания Москвы
Короткая программа
1. Виктория Стрельцова – 66,02
2. Диана Мильто – 64,81
3. Майя Сарафанова – 64,71
4. София Сарновская – 62,65
5. Арина Парсегова – 59,96
6. Дарья Лебедева – 59,67
7. Юлия Радионова – 57,66
8. Милана Лебедева – 56,34
9. Злата Буря – 55,27
10. Наталья Шмелева – 50,21
11. Варвара Полуэктова – 49,97
12. Аврора Гончарова – 45,13
