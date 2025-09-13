  • Спортс
  • Мемориал Рабер. Захарова выиграла короткую программу, Куликова – 2-я, Яметова – 3-я, Синицына – 4-я, Стрельцова лидирует по КМС
Мемориал Рабер. Захарова выиграла короткую программу, Куликова – 2-я, Яметова – 3-я, Синицына – 4-я, Стрельцова лидирует по КМС

Фигуристки Захарова и Стрельцова лидируют на турнире Мемориал Ирины Рабер.

Мемориал Ирины Рабер

Москва

Женщины

Начало произвольной программы – в 11:40 по московскому времени (14 сентября), прямую трансляцию покажет Федерация фигурного катания Москвы

Короткая программа

1. Мария Захарова – 67,59

2. Елизавета Куликова – 64,56

3. Вероника Яметова – 62,37

4. Ксения Синицына – 59,26

5. Софья Важнова – 58,43

6. Анастасия Лесницкая – 51,96

7. Мария Гоголева – 44,38

8. Мария Поступаева – 44,24

Юниорки, КМС

Начало произвольной программы – в 9:55 по московскому времени (14 сентября), прямую трансляцию покажет Федерация фигурного катания Москвы

Короткая программа

1. Виктория Стрельцова – 66,02

2. Диана Мильто – 64,81

3. Майя Сарафанова – 64,71

4. София Сарновская – 62,65

5. Арина Парсегова – 59,96

6. Дарья Лебедева – 59,67

7. Юлия Радионова – 57,66

8. Милана Лебедева – 56,34

9. Злата Буря – 55,27

10. Наталья Шмелева – 50,21

11. Варвара Полуэктова – 49,97

12. Аврора Гончарова – 45,13

Расписание Мемориала Рабер. Там выступят Синицына, Яметова, Колесников и Сарновский

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
