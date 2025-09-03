26

Первенство Москвы. Дзепка, Сарновская, Мильто, Парсегова, Лебедева выступят с короткими программами

3 сентября фигуристки представят короткие программы на первенстве Москвы.

Первенство Москвы

Девушки

Короткая программа

Начало – 14:00 по московскому времени, прямая трансляцияФФКМ.

Первая разминка

2. Валерия Литвинчева

3. Милана Лебедева

5. Варвара Кравчина

6. Анастасия Чиннова

Вторая разминка

8. Диана Мильто

Третья разминка

16. Арина Парсегова

17. Алиса Мильто

Четвертая разминка

21. София Дзепка

Пятая разминка

30. Алена Кривоносова

Шестая разминка

34. София Сарновская

Седьмая разминка

37. Марина Сарычева

42. Ульяна Васильева

Восьмая разминка

44. Майя Сарафанова

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Валерия Литвинчева
София Дзепка
Диана Мильто
Анастасия Чиннова
Ульяна Васильева
Алена Кривоносова
результаты
Марина Сарычева
Милана Лебедева
женское катание
logoсборная России
Варвара Кравчина
Арина Парсегова
Майя Сарафанова
Алиса Мильто
первенство Москвы
София Сарновская
