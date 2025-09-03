Первенство Москвы. Дзепка, Сарновская, Мильто, Парсегова, Лебедева выступят с короткими программами
3 сентября фигуристки представят короткие программы на первенстве Москвы.
Первенство Москвы
Девушки
Короткая программа
Начало – 14:00 по московскому времени, прямая трансляция – ФФКМ.
Первая разминка
2. Валерия Литвинчева
3. Милана Лебедева
5. Варвара Кравчина
6. Анастасия Чиннова
Вторая разминка
8. Диана Мильто
Третья разминка
16. Арина Парсегова
17. Алиса Мильто
Четвертая разминка
21. София Дзепка
Пятая разминка
30. Алена Кривоносова
Шестая разминка
34. София Сарновская
Седьмая разминка
37. Марина Сарычева
42. Ульяна Васильева
Восьмая разминка
44. Майя Сарафанова
