Расписание Мемориала Рабер. Там выступят Синицына, Яметова, Плескачева, Колесников и Сарновский

Мемориал Ирины Рабер

Москва

13 сентября, суббота

11.18 – юниорки, короткая программа

12.51 – женщины, короткая программа

15.04 – пары (юниоры), короткая программа

16.00 – пары, короткая программа

17.44 – юниоры, короткая программа

19.02 – мужчины, короткая программа

14 сентября, воскресенье

9.55 – юниорки, произвольная программа

11.40 – женщины, произвольная программа

14.20 – пары (юниоры), произвольная программа

15.24 – пары, произвольная программа

17.22 – юниоры, произвольная программа

18.52 – мужчины, произвольная программа

15 сентября, понедельник

16.48 – танцы на льду (юниоры), ритм-танец

18.45 – танцы на льду, ритм-танец

16 сентября, вторник

15.49 – танцы на льду (юниоры), произвольный танец

18.04 – танцы на льду, произвольный танец

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Список участников – здесь.

Опубликовала: Мария Селенкова
