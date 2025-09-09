Расписание Мемориала Рабер. Там выступят Синицына, Яметова, Плескачева, Колесников и Сарновский
Мемориал Ирины Рабер
Москва
13 сентября, суббота
11.18 – юниорки, короткая программа
12.51 – женщины, короткая программа
15.04 – пары (юниоры), короткая программа
16.00 – пары, короткая программа
17.44 – юниоры, короткая программа
19.02 – мужчины, короткая программа
14 сентября, воскресенье
9.55 – юниорки, произвольная программа
11.40 – женщины, произвольная программа
14.20 – пары (юниоры), произвольная программа
15.24 – пары, произвольная программа
17.22 – юниоры, произвольная программа
18.52 – мужчины, произвольная программа
15 сентября, понедельник
16.48 – танцы на льду (юниоры), ритм-танец
18.45 – танцы на льду, ритм-танец
16 сентября, вторник
15.49 – танцы на льду (юниоры), произвольный танец
18.04 – танцы на льду, произвольный танец
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Список участников – здесь.