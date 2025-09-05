Дзепка и Дарья Лебедева чисто исполнили четверные на первенстве Москвы, еще 5 девушек ошиблись на ультра-си

Семь фигуристок зашли на ультра-си прыжки в произвольной на первенстве Москвы.

Победительница соревнований София Дзепка чисто исполнила четверной тулуп. Дарья Лебедева прыгнула четверной сальхов.

Остальные фигуристки допустили ошибки на сложных прыжках: Софья Смагина прыгнула квад-сальхов с недокрутом, Майя Сарафанова упала с недокрученного четверного лутца.

София Сарновская зашла на тройной аксель, но упала с него, а прыжок понизили до двойного. Алиса Мильто ошиблась на трикселе и его тоже понизили до двойного.

Диана Мильто исполнила четверной сальхов с недокрутом.