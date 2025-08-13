У Стрельцовой – Pink Floyd, у Плескачевой – Queen, у Андреевой – «Голодные игры»: вся музыка к произвольным программам юниорок
Стала известна музыка к произвольным программам фигуристок-юниорок.
В Новогорске прошли контрольные прокаты юниорской сборной России.
Елизавета Андреева: OST «Голодные игры»
София Сарновская: OST «Тринадцатый воин»
София Дзепка: музыка из балета «Спартак» Арама Хачатуряна
Анна Ляшенко: OST «Джокер»
Дина Хуснутдинова: П.И. Чайковский – «Щелкунчик» (Фантазия)
Виктория Стрельцова: музыка Pink Floyd (попурри)
Лидия Плескачева: Queen – It’s a Beautiful Day, Don’t Stop Me Now
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости