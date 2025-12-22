Петросян, Гуменник, Бойкова и Козловский, Степанова и Букин отобрались в финал Гран-при России
Стали известны имена фигуристов, отобравшихся в финал Гран-при России, который пройдет в Челябинске с 4 по 9 марта.
Рейтинг спортсменов после серии Гран-при и чемпионата России выглядит следующим образом:
Женщины
1. Аделия Петросян – 63 очка
2. Алиса Двоеглазова – 59
3. Анна Фролова – 51
4. Дина Хуснутдинова – 49
5. Мария Захарова – 47
6. Софья Муравьева – 41
7. Елизавета Куликова – 37
8. Дарья Садкова – 34
9. Ксения Гущина – 33
10. Анна Ляшенко – 33
11. Камилла Нелюбова – 31
12. Алина Горбачева – 30
Запасные: Ксения Синицына (18), Вероника Яметова (18), Мария Елисова (18).
Мужчины
1. Петр Гуменник – 59
2. Марк Кондратюк – 59
3. Евгений Семененко – 57
4. Владислав Дикиджи – 47
5. Григорий Федоров – 43
6. Николай Угожаев – 41
7. Артур Даниелян – 37
8. Андрей Мозалев – 37
9. Глеб Лутфуллин – 37
10. Матвей Ветлугин – 33
11. Макар Игнатов – 24
12. Александр Мельников – 24
Запасные: Роман Савосин (22), Артем Ковалев (18), Никита Сарновский (18).
Пары
1. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 63
2. Анастасия Мишина – Александр Галлямов – 57
3. Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков – 55
4. Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев – 51
5. Юлия Артемьева – Алексей Брюханов – 49
6. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко – 45
7. Таисия Щербинина – Артем Петров – 43
8. Вероника Меренкова – Даниль Галимов – 33
Запасные: Валерия Ходыкина – Даниил Бутенко (33), Алиса Блинникова – Алексей Карпов (29).
Танцы на льду
1. Александра Степанова – Иван Букин – 63
2. Василиса Кагановская – Максим Некрасов – 59
3. Екатерина Миронова – Евгений Устенко – 53
4. Елизавета Шичина – Павел Дрозд – 47
5. Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано – 45
6. Анна Щербакова – Егор Гончаров – 43
7. Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов – 37
8. Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов – 35
9. Софья Леонтьева – Даниил Горелкин – 31
10. Милана Кузьмина – Дмитрий Студеникин – 25
Запасные: Анна Коломенская – Артем Фролов (22), Софья Шевченко – Андрей Ежлов (16).