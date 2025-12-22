3

Петросян, Гуменник, Бойкова и Козловский, Степанова и Букин отобрались в финал Гран-при России

Петросян, Гуменник, Бойкова и Козловский отобрались в финал Гран-при России.

Стали известны имена фигуристов, отобравшихся в финал Гран-при России, который пройдет в Челябинске с 4 по 9 марта.

Рейтинг спортсменов после серии Гран-при и чемпионата России выглядит следующим образом:

Женщины

1. Аделия Петросян – 63 очка

2. Алиса Двоеглазова – 59

3. Анна Фролова – 51

4. Дина Хуснутдинова – 49

5. Мария Захарова – 47

6. Софья Муравьева – 41

7. Елизавета Куликова – 37

8. Дарья Садкова – 34

9. Ксения Гущина – 33

10. Анна Ляшенко – 33

11. Камилла Нелюбова – 31

12. Алина Горбачева – 30

Запасные: Ксения Синицына (18), Вероника Яметова (18), Мария Елисова (18).

Мужчины

1. Петр Гуменник – 59

2. Марк Кондратюк – 59

3. Евгений Семененко – 57

4. Владислав Дикиджи – 47

5. Григорий Федоров – 43

6. Николай Угожаев – 41

7. Артур Даниелян – 37

8. Андрей Мозалев – 37

9. Глеб Лутфуллин – 37

10. Матвей Ветлугин – 33

11. Макар Игнатов – 24

12. Александр Мельников – 24

Запасные: Роман Савосин (22), Артем Ковалев (18), Никита Сарновский (18).

Пары

1. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 63

2. Анастасия Мишина – Александр Галлямов – 57

3. Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков – 55

4. Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев – 51

5. Юлия Артемьева – Алексей Брюханов – 49

6. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко – 45

7. Таисия Щербинина – Артем Петров – 43

8. Вероника Меренкова – Даниль Галимов – 33

Запасные: Валерия Ходыкина – Даниил Бутенко (33), Алиса Блинникова – Алексей Карпов (29).

Танцы на льду

1. Александра Степанова – Иван Букин – 63

2. Василиса Кагановская – Максим Некрасов – 59

3. Екатерина Миронова – Евгений Устенко – 53

4. Елизавета Шичина – Павел Дрозд – 47

5. Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано – 45

6. Анна Щербакова – Егор Гончаров – 43

7. Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов – 37

8. Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов – 35

9. Софья Леонтьева – Даниил Горелкин – 31

10. Милана Кузьмина – Дмитрий Студеникин – 25

Запасные: Анна Коломенская – Артем Фролов (22), Софья Шевченко – Андрей Ежлов (16).

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
