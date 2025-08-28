0

Гран-при среди юниоров. Го Жуй и Чжан Ивэнь, Кемп и Елизаров, Мосс и Галбави выступят с произвольными программами

29 августа пары разыграют медали на юниорском Гран-при в Анкаре.

Гран-при среди юниоров

2-й этап

Анкара, Турция

Пары

Произвольная программа

Начало – 16:15 по московскому времени, прямая трансляция – ютуб-канал Skating ISU.

Третья разминка

8. Лаура Гекова – Алекс Валкий (Словакия)

9. София Джармок – Люк Витковски (США)

10. Полина Польман – Габриэль Ренольди (Италия)

11. Клелия Лиже-Латю – Аллан Даниэль Фишер (Франция)

Четвертая разминка

12. Джулия Кватрокки – Этьен Лакасс (Канада) – 53,22

13. Рейган Мосс – Якуб Галбави (США) – 53,61

14. Ава Кемп – Йонатан Елизаров (Канада) – 63,94

15. Го Жуй – Чжан Ивэнь (Китай) – 64,85

После короткой программы

1. Го Жуй – Чжан Ивэнь (Китай) – 64,85

2. Ава Кемп – Йонатан Елизаров (Канада) – 63,94

3. Рейган Мосс – Якуб Галбави (США) – 53,61

4. Джулия Кватрокки – Этьен Лакасс (Канада) – 53,22

5. Клелия Лиже-Латю – Аллан Даниэль Фишер (Франция) – 50,52

6. Полина Польман – Габриэль Ренольди (Италия) – 48,74

7. София Джармок – Люк Витковски (США) – 48,25

8. Лаура Гекова – Алекс Валкий (Словакия) – 46,27

9. Ху Муцзюнь – Ван Цзэсюань (Китай) – 46,09

10. Лили Уилберфорс – Мозес Йозеф Берей (Венгрия) – 43,55

Расписание второго этапа Гран-при среди юниоров в Анкаре

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс
