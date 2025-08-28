Гран-при среди юниоров. Го Жуй и Чжан Ивэнь, Кемп и Елизаров, Мосс и Галбави выступят с произвольными программами
Гран-при среди юниоров
2-й этап
Анкара, Турция
Пары
Произвольная программа
Начало – 16:15 по московскому времени, прямая трансляция – ютуб-канал Skating ISU.
Третья разминка
8. Лаура Гекова – Алекс Валкий (Словакия)
9. София Джармок – Люк Витковски (США)
10. Полина Польман – Габриэль Ренольди (Италия)
11. Клелия Лиже-Латю – Аллан Даниэль Фишер (Франция)
Четвертая разминка
12. Джулия Кватрокки – Этьен Лакасс (Канада) – 53,22
13. Рейган Мосс – Якуб Галбави (США) – 53,61
14. Ава Кемп – Йонатан Елизаров (Канада) – 63,94
15. Го Жуй – Чжан Ивэнь (Китай) – 64,85
После короткой программы
1. Го Жуй – Чжан Ивэнь (Китай) – 64,85
2. Ава Кемп – Йонатан Елизаров (Канада) – 63,94
3. Рейган Мосс – Якуб Галбави (США) – 53,61
4. Джулия Кватрокки – Этьен Лакасс (Канада) – 53,22
5. Клелия Лиже-Латю – Аллан Даниэль Фишер (Франция) – 50,52
6. Полина Польман – Габриэль Ренольди (Италия) – 48,74
7. София Джармок – Люк Витковски (США) – 48,25
8. Лаура Гекова – Алекс Валкий (Словакия) – 46,27
9. Ху Муцзюнь – Ван Цзэсюань (Китай) – 46,09
10. Лили Уилберфорс – Мозес Йозеф Берей (Венгрия) – 43,55