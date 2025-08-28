0

Гран-при среди юниоров. Кемп и Елизаров, Польман и Ренольди, Кватрокки и Лакасс покажут короткие программы

28 августа пары представят короткие программы на юниорском Гран-при в Анкаре.

Гран-при среди юниоров

2-й этап

Анкара, Турция

Пары

Короткая программа

Начало – 16:15 по московскому времени, прямая трансляция – ютуб-канал Skating ISU.

Первая разминка

1. Брианна Дион – Джейкоб Коут (Канада)

2. Ху Муцзюнь – Ван Цзэсюань (Китай)

3. Ава Кемп – Йонатан Елизаров (Канада)

Вторая разминка

4. Дебора Анна Коэн – Лукаш Вохозка (Чехия)

5. Нив Дэвисон – Дэниэл Борисов (Великобритания)

6. Полина Польман – Габриэль Ренольди (Италия)

7. София Джармок – Люк Витковски (США)

Третья разминка

8. Софи Кребс – Илья Трофимов (Германия)

9. Джулия Кватрокки – Этьен Лакасс (Канада)

10. Лаура Гекова – Алекс Валкий (Словакия)

11. Клелия Лиже-Латю – Аллан Даниэль Фишер (Франция)

Четвертая разминка

12. Меган Юдин – Патрисио Романо Росси Лопес (Испания)

13. Рейган Мосс – Якуб Галбави (США)

14. Лили Уилберфорс – Мозес Йозеф Берей (Венгрия)

15. Го Жуй – Чжан Ивэнь (Китай)

