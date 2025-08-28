Гран-при среди юниоров. Кемп и Елизаров, Польман и Ренольди, Кватрокки и Лакасс покажут короткие программы
Гран-при среди юниоров
2-й этап
Анкара, Турция
Пары
Короткая программа
Начало – 16:15 по московскому времени, прямая трансляция – ютуб-канал Skating ISU.
Первая разминка
1. Брианна Дион – Джейкоб Коут (Канада)
2. Ху Муцзюнь – Ван Цзэсюань (Китай)
3. Ава Кемп – Йонатан Елизаров (Канада)
Вторая разминка
4. Дебора Анна Коэн – Лукаш Вохозка (Чехия)
5. Нив Дэвисон – Дэниэл Борисов (Великобритания)
6. Полина Польман – Габриэль Ренольди (Италия)
7. София Джармок – Люк Витковски (США)
Третья разминка
8. Софи Кребс – Илья Трофимов (Германия)
9. Джулия Кватрокки – Этьен Лакасс (Канада)
10. Лаура Гекова – Алекс Валкий (Словакия)
11. Клелия Лиже-Латю – Аллан Даниэль Фишер (Франция)
Четвертая разминка
12. Меган Юдин – Патрисио Романо Росси Лопес (Испания)
13. Рейган Мосс – Якуб Галбави (США)
14. Лили Уилберфорс – Мозес Йозеф Берей (Венгрия)
15. Го Жуй – Чжан Ивэнь (Китай)