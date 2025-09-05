Депутат Свищев о танцевальном дуэте девушек в Финляндии: «Такие эксперименты просто смехотворны»

Дмитрий Свищев считает смехотворным однополые пары в фигурном катании.

Федерация фигурного катания Финляндии допустила танцевальный дуэт фигуристок Эммы Аалто и Милли Коллинг до местных соревнований.

«Мне кажется, финская ассоциация перепутала фигурное катание с ледовым шоу или цирком на льду. На мой взгляд, никакого отношения к спорту и перспектив это не имеет.

Такие эксперименты просто смехотворны. Финские фигуристы мало чем выделяются, поэтому решили экспериментировать.

Мы четко понимаем, что в парах и дуэтах выступают мужчина и женщина, которые не только раскрывают красоту фигурного катания, но и демонстрируют сложнейшие элементы, поддержки», – сказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

