Депутат Свищев: «Если мне не удастся вернуть пиво на стадионы до зимы или выдвинуть закон в правительство, я сдаюсь. Некие силы блокируют это, хотя поддерживает даже Минздрав»

Дмитрий Свищев высказался о возвращении пива на стадионы.

«Я для себя поставил срок. Если мне не удастся до зимы вернуть пиво на стадионы или выдвинуть данный закон в правительство, то я сдаюсь, не сумев победить некие силы, которые блокируют это.

У нас все поддерживают идею возвращения пива на стадионы, даже Минздрав. Противников нет, но почему-то этот вопрос не решен.

Скорее всего, мы соберем заседание в конце сентября касательно этого вопроса», – заявил депутат Госдумы РФ Свищев.