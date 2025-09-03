Депутат Свищев: «Если мне не удастся вернуть пиво на стадионы до зимы или выдвинуть закон в правительство, я сдаюсь. Некие силы блокируют это, хотя поддерживает даже Минздрав»
Дмитрий Свищев высказался о возвращении пива на стадионы.
«Я для себя поставил срок. Если мне не удастся до зимы вернуть пиво на стадионы или выдвинуть данный закон в правительство, то я сдаюсь, не сумев победить некие силы, которые блокируют это.
У нас все поддерживают идею возвращения пива на стадионы, даже Минздрав. Противников нет, но почему-то этот вопрос не решен.
Скорее всего, мы соберем заседание в конце сентября касательно этого вопроса», – заявил депутат Госдумы РФ Свищев.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
