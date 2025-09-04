Депутат Свищев о пиве на стадионах: «Продвижение застопорилось, засада непонятная. Видимо, кроме нас с вами никому не надо это»
Дмитрий Свищев высказался о работе над инициативой по продаже пива на стадионах.
«15 сентября выходим снова с инициативой [по возвращению пива на стадионы] на осеннюю сессию в Госдуме, но пока засада непонятная.
Преимущественно продвижение застопорилось, видимо, кроме нас с вами никому не надо это», – сказал депутат Госдумы.
Депутат Свищев: «Если мне не удастся вернуть пиво на стадионы до зимы или выдвинуть закон в правительство, я сдаюсь. Некие силы блокируют это, хотя поддерживает даже Минздрав»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Odds.ru
