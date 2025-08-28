Гран-при среди юниоров. Фон Фельтен, Ока, Мураками, Ким Ю Чжэ, Гладки, Калугина покажут произвольные программы
Гран-при среди юниоров
2-й этап
Анкара, Турция
Девушки
Произвольная программа
Начало – 16:30 по московскому времени, прямая трансляция – ютуб-канал Skating ISU.
Пятая разминка
24. Наташа Ермолицка (Латвия)
25. Арина Калугина (Азербайджан)
26. Гао Шици (Китай)
27. Лилу Ремейсен (Бельгия)
28. Стефания Гладки (Франция)
29. София Безкоровайная (США)
Шестая разминка
30. Мария Элийсе Кальювере (Эстония)
31. Ким Ю Чжэ (Южная Корея)
32. Леандра Цимпукакис (Швейцария)
33. Харуна Мураками (Япония)
34. Маюко Ока (Япония)
35. Софи Джолин фон Фельтен (США)
После короткой программы
1. Софи Джолин фон Фельтен (США) – 68,17
2. Маюко Ока (Япония) – 68,03
3. Харуна Мураками (Япония) – 64,12
4. Леандра Цимпукакис (Швейцария) – 63,22
5. Ким Ю Чжэ (Южная Корея) – 62,52
6. Мария Элийсе Кальювере (Эстония) – 61,79
7. София Безкоровайная (США) – 59,26
8. Стефания Гладки (Франция) – 58,12
9. Лилу Ремейсен (Бельгия) – 54,32
10. Гао Шици (Китай) – 54,18
11. Арина Калугина (Азербайджан) – 54,18
12. Наташа Ермолицка (Латвия) – 51,12