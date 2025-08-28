Гран-при среди юниоров. Гладки, Калугина, фон Фельтен, Ким Ю Чжэ, Мураками выйдут на лед с короткими программами
28 августа девушки представят короткие программы на юниорском Гран-при в Анкаре.
Гран-при среди юниоров
2-й этап
Анкара, Турция
Девушки
Короткая программа
Начало – 11:00 по московскому времени, прямая трансляция – ютуб-канал Skating ISU.
Первая разминка
3. Мария Элийсе Кальювере (Эстония)
Вторая разминка
8. Ю-Фэн Цай (Китайский Тайбэй)
9. Ким Ю Чжэ (Южная Корея)
Третья разминка
13. Харуна Мураками (Япония)
15. Арина Калугина (Азербайджан)
16. Гао Шици (Китай)
Четвертая разминка
22. Софи Джолин фон Фельтен (США)
Пятая разминка
25. Ким Мин Сон (Южная Корея)
29. Леандра Цимпукакис (Швейцария)
Шестая разминка
30. Маюко Ока (Япония)
34. Стефания Гладки (Франция)
35. София Безкоровайная (США)
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости