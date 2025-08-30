Live
Гран-при среди юниоров. Такахаши, Мин Гю Со, Казанеки, Смагулов выйдут на лед с произвольными программами

30 августа юниоры разыграют медали на этапе Гран-при в Анкаре.

Гран-при среди юниоров

2-й этап

Анкара, Турция

Юноши

Произвольная программа

Начало – 11:00 по московскому времени, прямая трансляция – на ютуб-канале ISU. 

Вторая разминка

9. Джарвис Хо (Гонконг) 

10. Кирилл Коркач (Латвия) 

Третья разминка

11. Мехмет Ченкай Карликли (Турция)

12. Гион Шмид (Швейцария)

13. Федор Бабенко (Украина) 

14. Сунь Ихэ (Китай)

15. Тадеаш Вацлавик (Чехия) 

Четвертая разминка

16. Фуркан Эмре Инджел (Турция)

17. Артур Смагулов (Казахстан)

18. Лусиус Казанеки (США) 

19. Мин Гю Со (Южная Корея)

20. Сена Такахаши (Япония)

После короткой программы

1. Сена Такахаши (Япония) – 82,87

2. Мин Гю Со (Южная Корея) – 81,46

3. Лусиус Казанеки (США) – 70,71

4. Артур Смагулов (Казахстан) – 69,57

5. Фуркан Эмре Инджел (Турция) – 60,89

6. Тадеаш Вацлавик (Чехия) – 56,63

7. Сунь Ихэ (Китай) – 55,52

8. Федор Бабенко (Украина) – 53,64

9. Гион Шмид (Швейцария) – 52,90

10. Мехмет Ченкай Карликли (Турция) – 50,64

11. Кирилл Коркач (Латвия) – 49,89

12. Джарвис Хо (Гонконг) – 49,26

Расписание второго этапа Гран-при среди юниоров в Анкаре

