

Гран-при среди юниоров. Мин Гю Со, Такахаши, Смагулов, Казанеки выступят с короткими программами

28 августа юноши покажут короткие программы на юниорском Гран-при в Анкаре.

Гран-при среди юниоров

2-й этап

Анкара, Турция

Юноши

Короткая программа

Начало – 19:00 по московскому времени, прямая трансляция – ютуб-канал Skating ISU.

Первая разминка

1. Кирилл Коркач (Латвия)

2. Мин Гю Со (Южная Корея)

3. Сунь Ихэ (Китай)

5. Гион Шмид (Швейцария)

Вторая разминка

6. Фуркан Эмре Инджел (Турция)

7. Артур Смагулов (Казахстан)

10. Сена Такахаши (Япония)

Третья разминка

11. Мехмет Ченкай Карликли (Турция)

12. Тадеаш Вацлавик (Чехия)

14. Джарвис Хо (Гонконг)

15. Хенри Гао (США)

Пятая разминка

16. Федор Бабенко (Украина)

17. Эге Аладжан (Турция)

18. Рауль Гарсия Шибинский (Андорра)

19. Люсиус Казанеки (США)

Расписание второго этапа Гран-при среди юниоров в Анкаре

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
