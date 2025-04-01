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Распределение квот по странам на Олимпийские игры-2026: США взяли 11 из 12 квот на ЧМ, в парах максимальную квоту не завоевал никто

Стало известно количество квот по странам в фигурном катании на Олимпиаду-2026.

Квоты распределялись на прошедшем чемпионате мира-2025 в Бостоне. Остальные квоты будут заполнены на отборочном турнире к Олимпиаде, который пройдет в Пекине с 17 по 21 сентября 2025 года. 

В отборочном турнире смогут принять фигуристы из России и Беларуси в нейтральном статусе. В каждом виде Россия и Беларусь могут заявить только одного одиночника или пару.

Олимпиада в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдет с 6 по 22 февраля 2026-го.

Мужское одиночное катание

3 квоты: США, Япония

2 квоты: Франция*, Италия, Латвия

1 квота: Казахстан*, Южная Корея*, Грузия*, Швейцария, Канада, Азербайджан, Словакия, Швеция, Китай, Эстония, Испания, Польша

Женское одиночное катание

3 квоты: США, Япония

2 квоты: Южная Корея, Швейцария

1 квота: Бельгия*, Эстония*, Канада, Италия, Казахстан, Франция, Израиль, Австрия, Финляндия, Румыния, Польша, Болгария, Великобритания, Литва

Парное катание

3 квоты: никто

2 квоты: Канада, Италия, Германия, США*

1 квота: Япония*, Грузия*, Австралия*, Венгрия*, Узбекистан*, Великобритания, Польша, Нидерланды

Танцы на льду

3 квоты: Канада, США

2 квоты: Чехия, Финляндия, Франция, Великобритания

1 квота: Италия*, Испания*, Грузия*, Германия, Южная Корея

ПРИМЕЧАНИЕ: * –  страна может претендовать еще на одну квоту на отборочных соревнованиях в Пекине. 

Почему список фигуристов на Олимпиаду так и не назвали

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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