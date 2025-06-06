Суй и Хань, Чок и Бейтс, Шайдоров, Губанова, Гленн, Лью выступят на Гран-при Китая

Чок и Бейтс, Суй и Хань, Шайдоров, Губанова заявлены на Гран-при Китая.

Турнир пройдет 24-26 октября в Чунцине. Гран-при Китая Мужчины Владимир Литвинцев (Азербайджан), Дай Дайвэй (Китай), Цзинь Боян (Китай), Даниэль Грассль (Италия), Шун Сато (Япония), Сота Ямамото (Япония), Михаил Шайдоров (Казахстан), Чха Чжун Хван (Южная Корея), Денис Васильев (Литва), Камден Пулкинен (США), Джейкоб Санчес (США). Женщины Чжу И (Китай), Анастасия Губанова (Грузия), Рино Мацуике (Япония), Хана Йошида (Япония), Ринка Ватанабе (Япония), Хэ Ин Ли (Южная Корея), Чжи А Син (Южная Корея), Кимми Репонд (Швейцария), Эмбер Гленн (США), Алиса Лью (США). Пары Фиона Бомбардье – Бенджамин Мимар (Канада), Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай), Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия), Сара Конти – Никколо Мачии (Италия), Кэти Макбет – Даниил Паркман (США), Екатерина Гейниш – Дмитрий Чигирев (Узбекистан). Танцы на льду Сяо Цзыси – Хэ Линхао (Китай), Рен Чжунфей – Линьхао Хи (Китай), Оливия Смарт – Тим Дик (Испания), Лоисья Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция), Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция), Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея), Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США), Кэролайн Грин – Майкл Парсонс (США), Эмили Зингас – Вадим Колесник (США).