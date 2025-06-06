7

Суй и Хань, Чок и Бейтс, Шайдоров, Губанова, Гленн, Лью выступят на Гран-при Китая

Чок и Бейтс, Суй и Хань, Шайдоров, Губанова заявлены на Гран-при Китая.

Турнир пройдет 24-26 октября в Чунцине. 

Гран-при Китая

Мужчины

Владимир Литвинцев (Азербайджан), Дай Дайвэй (Китай), Цзинь Боян (Китай), Даниэль Грассль (Италия), Шун Сато (Япония), Сота Ямамото (Япония), Михаил Шайдоров (Казахстан), Чха Чжун Хван (Южная Корея), Денис Васильев (Литва), Камден Пулкинен (США), Джейкоб Санчес (США). 

Женщины

Чжу И (Китай), Анастасия Губанова (Грузия), Рино Мацуике (Япония), Хана Йошида (Япония), Ринка Ватанабе (Япония), Хэ Ин Ли (Южная Корея), Чжи А Син (Южная Корея), Кимми Репонд (Швейцария), Эмбер Гленн (США), Алиса Лью (США).  

Пары

Фиона Бомбардье – Бенджамин Мимар (Канада), Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай), Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия), Сара Конти – Никколо Мачии (Италия), Кэти Макбет – Даниил Паркман (США), Екатерина Гейниш – Дмитрий Чигирев (Узбекистан). 

Танцы на льду 

Сяо Цзыси – Хэ Линхао (Китай), Рен Чжунфей – Линьхао Хи (Китай), Оливия Смарт – Тим Дик (Испания), Лоисья Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция), Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция), Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея), Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США), Кэролайн Грин – Майкл Парсонс (США), Эмили Зингас – Вадим Колесник (США). 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
logoЦзинь Боян
Владимир Литвинцев
Даниэль Грассль
Сота Ямамото
Михаил Шайдоров
Денис Васильев
Чха Чжун Хван
Камден Пулкинен
Анастасия Губанова
logoХана Йошида
Ринка Ватанабе
logoАлиса Лью
Эмбер Гленн
Кимми Репонд
logoВэньцзинь Суй
logoЦун Хань
Анастасия Метелкина
Лука Берулава
Оливия Смарт
Лоисья Демужо
Жоффре Бриссо
logoМэдисон Чок
Майкл Парсонс
Вадим Колесник
logoсборная Китая
logoсборная Франции
logoсборная США
logoсборная Швейцарии
logoГран-при Китая
мужское катание
женское катание
сборная Азербайджана
logoсборная Японии
logoсборная Испании
logoсборная Литвы
logoсборная Казахстана
logoсборная Южной Кореи
пары
танцы на льду
logoсборная Италии по фигурному катанию
logoсборная Канады
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Малинин, Сакамото, Фурнье-Бодри и Сизерон, Фир и Гибсон, Стеллато-Дудек и Дешам, Миура и Кихара выступят на Гран-при Франции
46 июня, 15:20
Главные новости
Боброва о любительском фигурном катании: «Ждем возвращения международных стартов. У нас очень высокий уровень»
1вчера, 20:55
Костылева в новой короткой программе будет кататься под песни Леди Гаги
43вчера, 17:49
Медведева, Трусова и Игнатов посетили премию «Муз-ТВ»
51вчера, 15:31Видео
Плющенко обратился к пластическому хирургу: «Он кое-что подправил, намарафетил, я все на себе ощутил»
283вчера, 14:33Видео
Камила Валиева опубликовала фото в красном платье с отдыха на Мальдивах
100вчера, 13:14Фото
Татьяна Тарасова: «Допуск наших фигуристов на отборочный турнир к Олимпиаде – издевательство, просто наглость. Убивают наш спорт на корню»
17вчера, 12:53
Надежда Понтелеенко дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил на два года. На решение подана апелляция («Р-Спорт»)
59вчера, 11:49
Журова о возможной политической карьере Валиевой: «Идти без образования в Госдуму неправильно. Рекомендую Камиле начать с муниципальных выборов»
76вчера, 10:25
Роднина об участии Загитовой и Щербаковой в японском шоу: «Хороший ли это знак? Я в этом плане не оптимист. Эти шоу не идут под эгидой ISU, это просто бизнес»
13вчера, 10:10
Алексей Ягудин: «С годами ценности меняются. Раньше я думал: что может быть круче олимпийской медали? Теперь главное – семья»
8вчера, 09:02
Ко всем новостям
Последние новости
Адам Шоя поставил программу Агате Петровой
116 июня, 12:58Фото
Фигурист Галлямов о победе ПСЖ: «Необязательно иметь максимально звездный состав. У Месси, Мбаппе и Неймара не получилось, а получилось у остальных»
132 июня, 06:21
Александр Галлямов: «Зенит» показал хорошую игру в последнем туре, даже чемпионскую, если бы в другом матче все сложилось иначе»
1424 мая, 20:05
Александр Энберт: «Очень классно, что Загитова и Медведева воссоединились. На них всегда было интересно смотреть»
622 мая, 20:24
Наталья Бестемьянова: «Загитова и Медведева молодцы. Рада за них – им больше нечего делить»
222 мая, 15:24
Загитова о том, как болельщики отреагируют на ее интервью Медведевой: «Думаю, точно будет разбор вот этого вот: а она руку сюда положила, а она там на нее так посмотрела»
722 мая, 14:13
«Невероятные места в Египте, поражающие своей красотой и историей». Садкова поделилась фото из отпуска
419 мая, 14:45Фото
Мария Нехаева, выступающая в танцах на льду, планирует перейти в Израиль (ТАСС)
1213 мая, 13:25
Фигурист Галлямов: «Винисиус в «Реале» не нужен. Его надо отдать в «Зенит» к остальным бразильцам, а Соболева – в «Реал», чтобы забивать с навесов»
1213 мая, 08:56
Ишмуратова о недопуске Жулина: «Издевательства продолжаются. Во времена СССР такого вообще произойти не могло»
2227 апреля, 20:12