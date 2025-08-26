3

Расписание второго этапа Гран-при среди юниоров в Анкаре

Опубликовано расписание этапа юниорского Гран-при по фигурному катанию в Анкаре.

Гран-при среди юниоров

2-й этап

Анкара, Турция

28 августа, четверг

11:00 – девушки, короткая программа

16:15 – пары, короткая программа

19:00 – юноши, короткая программа

29 августа, пятница

10:30 – танцы на льду, ритм-танец

13:30 – пары, произвольная программа

16:30 – девушки, произвольная программа

30 августа, суббота

11:00 – юноши, произвольная программа

14:30 – танцы на льду, произвольный танец

ПРИМЕЧАНИЕ: указано московское время, прямые трансляции покажет канал Skating ISU. Полный список участников – здесь.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
