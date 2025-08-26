Расписание второго этапа Гран-при среди юниоров в Анкаре
Опубликовано расписание этапа юниорского Гран-при по фигурному катанию в Анкаре.
2-й этап
Анкара, Турция
28 августа, четверг
11:00 – девушки, короткая программа
16:15 – пары, короткая программа
19:00 – юноши, короткая программа
29 августа, пятница
10:30 – танцы на льду, ритм-танец
13:30 – пары, произвольная программа
16:30 – девушки, произвольная программа
30 августа, суббота
11:00 – юноши, произвольная программа
14:30 – танцы на льду, произвольный танец
ПРИМЕЧАНИЕ: указано московское время, прямые трансляции покажет канал Skating ISU. Полный список участников – здесь.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
