Загитова о том, что в ее шоу почти не было прыжков: «Это важно в спорте. Но мы делаем театральную постановку»

Алина Загитова рассказала, почему в ее ледовом шоу почти не было прыжков.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Загитова представила рок-мюзикл на льду «Ассоль» 27-28 июня в Санкт-Петербурге.

– Я видела только один тройной прыжок за все шоу – у Сони Важновой.

– Мне кажется, что это уходит уже на второй план чуть-чуть, вот эта гонка за прыжками. Это важно в спорте, и это абсолютно оправданно. Но мы делаем театральную постановку с настоящими героями. У нас, допустим, Алексей Константинович Ягудин хотел прыгать, но из-за того, что там дреды, костюм широкий, это достаточно травмоопасно.

Больше эмоциями отыгрывать намного сложнее, чем ты просто поедешь 33 круга, зажмешься, и еще непонятно, прыгнешь или не прыгнешь, – сказала Загитова в шоу «Каток» .

Загитова – совсем не Ассоль. А ее рок-мюзиклу на льду не хватило рока и льда