«10 разбитых гитар и один горящий рояль, 60 дредов в парике у Ягудина, тонны любви от зрителей». Загитова о том, как прошло шоу «Ассоль»

Алина Загитова подвела итоги ледового шоу «Ассоль».

Шоу Загитовой состоялось 27 и 28 июня в Санкт-Петербурге.

«Друзья, пришло время итогового поста про рок-мюзикл «Ассоль». В первую очередь благодарю команду проекта – горжусь каждым, кто над ним работал! Спасибо всем коллегам по льду – вы лучшие партнеры!

«Ассоль» в цифрах:

64 человек на льду – олимпийские чемпионы и призеры международных и российских соревнований, дети-фигуристы, танцоры и рок-группа

250 сценических костюмов

600 метров алой ткани для костюмов и декораций

10 разбитых гитар и 1 горящий рояль

Полеты без страховки на уровне питерских четырехэтажек – на высоте 12 метров

1 корабль-дрон, корпус которого выполнен с помощью 3D печати

500+ световых приборов и 1 км фермовых конструкций

60+ тонн ферм и сценических конструкций

120 минут оригинальной музыки, написанной специально для шоу

60 дредов в парике у Алексея Ягудина

2000+ публикаций в СМИ и телеграм-каналах

❤️ Тонны любви, которую подарили нам зрители! Спасибо каждому, кто пришел на шоу!

Благодарю партнеров, без которых «Ассоль» бы не состоялась: РОЛЬФ, «Доброфон» и «Дорожное радио». Друзья, помните, что все мечты сбываются, если в них верить! А мы уже начинаем работу над новым проектом. Скоро обо всем расскажу!» – написала олимпийская чемпионка в телеграм-канале.

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