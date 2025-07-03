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  • «10 разбитых гитар и один горящий рояль, 60 дредов в парике у Ягудина, тонны любви от зрителей». Загитова о том, как прошло шоу «Ассоль»
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«10 разбитых гитар и один горящий рояль, 60 дредов в парике у Ягудина, тонны любви от зрителей». Загитова о том, как прошло шоу «Ассоль»

Алина Загитова подвела итоги ледового шоу «Ассоль».

Шоу Загитовой состоялось 27 и 28 июня в Санкт-Петербурге. 

«Друзья, пришло время итогового поста про рок-мюзикл «Ассоль». В первую очередь благодарю команду проекта – горжусь каждым, кто над ним работал! Спасибо всем коллегам по льду – вы лучшие партнеры! 

«Ассоль» в цифрах:

  • 64 человек на льду – олимпийские чемпионы и призеры международных и российских соревнований, дети-фигуристы, танцоры и рок-группа

  • 250 сценических костюмов

  • 600 метров алой ткани для костюмов и декораций

  • 10 разбитых гитар и 1 горящий рояль

  • Полеты без страховки на уровне питерских четырехэтажек – на высоте 12 метров

  • 1 корабль-дрон, корпус которого выполнен с помощью 3D печати

  • 500+ световых приборов и 1 км фермовых конструкций

  • 60+ тонн ферм и сценических конструкций

  • 120 минут оригинальной музыки, написанной специально для шоу

  • 60 дредов в парике у Алексея Ягудина

  • 2000+ публикаций в СМИ и телеграм-каналах

❤️ Тонны любви, которую подарили нам зрители! Спасибо каждому, кто пришел на шоу!

Благодарю партнеров, без которых «Ассоль» бы не состоялась: РОЛЬФ, «Доброфон» и «Дорожное радио». Друзья, помните, что все мечты сбываются, если в них верить! А мы уже начинаем работу над новым проектом. Скоро обо всем расскажу!» – написала олимпийская чемпионка в телеграм-канале.

Я сходила на шоу Загитовой «Ассоль». Вот 5 главных впечатлений

Загитова – совсем не Ассоль. А ее рок-мюзиклу на льду не хватило рока и льда

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Загитовой
женское катание
ледовые шоу
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