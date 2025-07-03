«10 разбитых гитар и один горящий рояль, 60 дредов в парике у Ягудина, тонны любви от зрителей». Загитова о том, как прошло шоу «Ассоль»
Шоу Загитовой состоялось 27 и 28 июня в Санкт-Петербурге.
«Друзья, пришло время итогового поста про рок-мюзикл «Ассоль». В первую очередь благодарю команду проекта – горжусь каждым, кто над ним работал! Спасибо всем коллегам по льду – вы лучшие партнеры!
«Ассоль» в цифрах:
64 человек на льду – олимпийские чемпионы и призеры международных и российских соревнований, дети-фигуристы, танцоры и рок-группа
250 сценических костюмов
600 метров алой ткани для костюмов и декораций
10 разбитых гитар и 1 горящий рояль
Полеты без страховки на уровне питерских четырехэтажек – на высоте 12 метров
1 корабль-дрон, корпус которого выполнен с помощью 3D печати
500+ световых приборов и 1 км фермовых конструкций
60+ тонн ферм и сценических конструкций
120 минут оригинальной музыки, написанной специально для шоу
60 дредов в парике у Алексея Ягудина
2000+ публикаций в СМИ и телеграм-каналах
❤️ Тонны любви, которую подарили нам зрители! Спасибо каждому, кто пришел на шоу!
Благодарю партнеров, без которых «Ассоль» бы не состоялась: РОЛЬФ, «Доброфон» и «Дорожное радио». Друзья, помните, что все мечты сбываются, если в них верить! А мы уже начинаем работу над новым проектом. Скоро обо всем расскажу!» – написала олимпийская чемпионка в телеграм-канале.
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