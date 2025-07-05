Загитова о совместном номере с Медведевой: «Смешанные чувства, мы давно не катались вместе. Женя пошла навстречу, все получилось, зрители порадовались»

Загитова рассказала, какие чувства испытывает от совместного номера с Медведевой.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова и серебряный призер Олимпиады-2018 Евгения Медведева вместе выступили в шоу «Ассоль» в Санкт-Петербурге.

– У вас недавно прошло шоу. Какие эмоции?

– Я все еще не могу отойти от этого масштабного мероприятия, которое не забуду никогда. Была проделана большая работа всей командой. Я вложила в него всю душу.

– У вас был номер с Женей Медведевой...

– Это были смешанные чувства, потому что давно не катались вместе. Было интересно, мне очень понравилось. Она пошла навстречу, у нас все получилось, зрители порадовались, – сказала фигуристка.

Я сходила на шоу Загитовой «Ассоль». Вот 5 главных впечатлений

Загитова – совсем не Ассоль. А ее рок-мюзиклу на льду не хватило рока и льда