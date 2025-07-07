Алина Загитова: «Я/Мы Ассоль» – это призыв верить в чудо, не предавать себя и идти к мечте. Только так мы сможем победить тьму хейта и зажечь свет любви и сострадания в наших сердцах»

Алина Загитова раскрыла смысл номеров в рок-мюзикле «Ассоль».

Ледовое шоу олимпийской чемпионки по фигурному катанию проходило 27-28 июня в Санкт-Петербурге.

«В рок-мюзикле, на мой взгляд, мы подняли важные социальные темы. Именно поэтому 10-я сцена, этот «Хейт Ассоль», стал для меня настоящим эмоциональным вызовом.

Этот номер получилось очень личным, он о моих переживаниях, чувствах и эмоциях. Я хотела, чтобы зритель не просто увидел историю, а прочувствовал ее каждой клеткой своей души вместе со мной. Чтобы каждый, кто когда-либо сталкивался с буллингом, понял: он не один! Чтобы дети, смотрящие спектакль, задумались о последствиях своих слов и действий.

Все 3 своих сольных номера я поставила сама, это мой первый такой опыт. В них я постаралась сказать «нет!» этой жестокости, этому равнодушию, этому хейту. Я хотела показать, что каждый человек – это целый мир, полный талантов и возможностей. Каждый человек заслуживает уважения, даже если он не вписывается в узкие рамки общества.

«Я/Мы Ассоль» – это не просто слова, это призыв к действию. Призыв верить в чудо, не предавать себя и идти к своей мечте, несмотря ни на что. Ведь только так мы сможем победить тьму хейта и зажечь свет любви и сострадания в наших сердцах», – написала Загитова в своем телеграм-канале.

Я сходила на шоу Загитовой «Ассоль». Вот 5 главных впечатлений