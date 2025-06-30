Загитова – Рудковской про шоу «Ассоль»: «Благодарю вас за приезд и теплые слова! Будем и дальше стараться, уже под пристальным взглядом голубя мира»
Алина Загитова поблагодарила Яну Рудковскую за высокую оценку шоу «Ассоль».
Ледовое шоу олимпийской чемпионки прошло в Санкт-Петербурге 27 и 28 июня. В нем приняли участие сама Загитова, Евгения Медведева, Владимир Морозов и другие известные фигуристы.
По словам Рудковской, она осталась под большим впечатлением от шоу. «Хотела бы, чтобы Алина поучаствовала в каком-то нашем проекте. Она обладает фантастической харизмой, невероятным актерским мастерством», – отметила продюсер.
«Яна Александровна, благодарю вас за приезд и такие теплые слова! Будем и дальше стараться, уже под пристальным взглядом Голубя Мира», – написала Загитова в телеграм-канале.
Загитова – совсем не Ассоль. А ее рок-мюзиклу на льду не хватило рока и льда
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Загитовой
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