Загитова – Рудковской про шоу «Ассоль»: «Благодарю вас за приезд и теплые слова! Будем и дальше стараться, уже под пристальным взглядом голубя мира»

Алина Загитова поблагодарила Яну Рудковскую за высокую оценку шоу «Ассоль».

Ледовое шоу олимпийской чемпионки прошло в Санкт-Петербурге 27 и 28 июня. В нем приняли участие сама Загитова, Евгения Медведева, Владимир Морозов и другие известные фигуристы.

По словам Рудковской, она осталась под большим впечатлением от шоу. «Хотела бы, чтобы Алина поучаствовала в каком-то нашем проекте. Она обладает фантастической харизмой, невероятным актерским мастерством», – отметила продюсер.

«Яна Александровна, благодарю вас за приезд и такие теплые слова! Будем и дальше стараться, уже под пристальным взглядом Голубя Мира», – написала Загитова в телеграм-канале.

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