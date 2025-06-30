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Яна Рудковская: «Хотела бы, чтобы Загитова поучаствовала в каком-то нашем проекте. Алина обладает фантастической харизмой»

Яна Рудковская оценила шоу Алины Загитовой «Ассоль».

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию представила рок-мюзикл на льду «Ассоль» 27-28 июня в Санкт-Петербурге.

«Я очень рада, что не поленилась в свой единственный выходной и в день рождения сына поехать. Ему 23 года, все остались дома праздновать, а я поехала к Алине. И я под очень большим впечатлением. Бывало, что мне нравились другие шоу, но Алина... Если мы берем шоу конкурентов, это лучшее, что я видела. Это высочайшая планка. У нее были фантастические художники: по свету – Леонид Познянский, которого мы очень уважаем, Юрий Антизерский – художник-постановщик, легенда! Это высочайший класс!

Я вообще не люблю мюзиклы. Мне нравится сказочный жанр, поэтому я сделала трилогию Чайковского – шоу «Щелкунчик», «Лебединое озеро» и «Спящая красавица». Но от шоу Загитовой я не то что в восторге... Я в шоке. У меня были лучшие места в зале, спасибо Алине. Она меня посадила у льда, фантастический вид. Бывает, на таких шоу сидишь в интернете, скучно. Тут я ни разу не взяла телефон – кроме того, чтобы снимать. Невероятный свет, невероятный звук, декорации, абсолютно свежий сетап, пиротехника, кордебалет, все работало как часы.

Финальный номер, когда появились алые паруса, – это высший пилотаж. Очень много находок. Этот дрон с корабликом прилетевший... Сказать, что я в восторге, – не сказать ничего. Проделана большая работа.

Я хочу особо отметить мастерство Алины, потому что знаю, насколько тяжело летать над катком и сколько надо готовиться. А она летала без страховки на одной руке. С этими ремнями тяжело, их надо подбирать, и они жутко натирают руку. Она выучила сложные поддержки и была как пушинка.

Потом – полное попадание в образ. В том числе и в случае с Володей Морозовым. Пусть они мало катались, но это было проникновенно. <...>

Мне немножко не хватило Медведевой. Кажется, Жене нужно было покататься побольше. Но очень понравилась финальная аллегория в их совместном номере со словами «Прости меня». Это прям очень вкусно было. Не знаю, кто это писал, но пять баллов. Это крутой маркетинг.

Я купила мерч – и пакеты классные, модные. И шампанское мне налили, хлеб-соль, каравай принесли... И в конце так красиво меня Алина представила.

Что сказать – если Алина такое шоу делает в 23 года, то боюсь представить, что она сделает в 50. Расти есть куда, но она не то что наступает на пятки, она уже на спину заскочила. И заставляет нас не расслабляться.

Я с удовольствием – хотела бы, чтобы Алина поучаствовала в каком-то нашем проекте. Она обладает фантастической харизмой, невероятным актерским мастерством. Я видела, как она пела, прямо каталась и пропевала текст! Ехала в «ласточке» – и пела, делала вращения – и пела, была в поддержке – и пропевала каждое свое слово. Мало кто может кататься и петь. То есть она знала слова всего шоу», – сказала Рудковская.

Загитова – совсем не Ассоль. А ее рок-мюзиклу на льду не хватило рока и льда

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спорт-Экспресс
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