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Константинова взяла интервью у Загитовой для шоу «Каток»: «Очень переживала, готовилась к нашей встрече. Алина информативно и честно все рассказала»

Станислава Константинова рассказала, что взяла интервью у Алины Загитовой на шоу.

– На премьере «Ассоль» мы много снимали. Работали за кулисами, брали интервью у режиссера, постановщиков, фигуристов. Мне даже удалось поговорить с Алиной Загитовой.

– Ты взяла у нее полноценное интервью?

– Да. Это было первое интервью в моей жизни. И сразу у Алины Загитовой, ха-ха! Это было мощно, снимали для спецвыпуска шоу «Каток». Очень важная для меня работа.

Мне нравится Алина как спортсменка. Здорово, что она сделала свое шоу. Я очень переживала, готовилась к нашей встрече. Мы с командой долго ждали этого интервью, начали снимать достаточно поздно, но спасибо Алине, она очень информативно, честно все рассказала. Для меня это было очень трогательно. Наш разговор длился около получаса, но все было четко и по делу – емкие вопросы, емкие ответы.

– Ты волновалась?

– Как только я начала пробовать работать ведущий, всегда сильно волновалась перед съемками. Реально переживаю на таком же уровне, как и перед выступлениями в спорте. Хорошо, что этот опыт мне помогает.

Конечно, я привыкла быть в кадре и могу расслабиться в самый нужный момент, но это непросто. Мне надо очень много работать над речью, готовиться, все изучать, всегда быть в материале. Это, конечно, непросто.

– Критично к себе относишься?

– Очень. У меня есть такая проблема: я дикий перфекционист, всегда себя критикую, нахожу какие-то ошибки. Очень сложно быть собой на камеру, стараюсь все держать на контроле.

Кстати, с Алиной в этом плане разговаривать было не так тяжело – получился легкий и живой диалог. Сложнее было за кулисами, мне кажется, ребята там ржали надо мной. Волнительно было подходить к нашим чемпионам мира – Марии Петровой, Алексею Тихонову – но они прекрасно ко мне отнеслись.

С Алексеем Ягудиным я вообще была в кадре как отличница. Но брать у него комментарии одно удовольствие – даже спрашивать не надо, он сам все расскажет. Он артистичен везде – на льду, в кадре, в жизни. Сложно найти еще одного такого же харизматичного артиста, – сказала Константинова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
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ледовые шоу
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