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Татьяна Тарасова: «Я всю ночь не спала и смотрела шоу Загитовой. Ягудин меня просто потряс, а Алинка была самой прекрасной»

Татьяна Тарасова заявила, что ее потрясло выступление Загитовой в шоу «Ассоль».

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова представила рок-мюзикл на льду «Ассоль» 27-28 июня в Санкт-Петербурге.

«Я всю ночь не спала и смотрела шоу с Алиной Загитовой в главной роли, и не жалею об этом. Леша Ягудин в главной роли просто превзошел себя – работал просто гениально. В этом шоу было много хорошего, начиная от изумительных декораций и заканчивая желанием каждого максимально работать. Главное, у всех была любовь.

Все наши выдающиеся спортсмены очень хорошо работали. Ягудин меня просто потряс, а Алинка Загитова была самой прекрасной. Они хорошо смотрелись на льду с Евгенией Медведевой.

Все очень кстати и прекрасно работали в воздухе. Алина меня потрясла тем, что многому научилась. Загитова прекрасно выглядела – утонченной балериной. Она очень красиво работала, особенно в воздухе. Еще мне понравился Морозов, который вообще работает у Тани Навки. Он просто прекрасный и красивый парник.

Считаю, шоу не надо сравнивать. У всех очень интересные, разные и хорошие шоу. Я за то, чтобы их смотрели, потому что у каждого нашего создателя есть, что смотреть. У нас такая страна, в которой очень много выдающихся фигуристов. А отсюда пошло много разнообразных коллективов, которые ставят разные спектакли на коньках», – сказала Тарасова.

Загитова – совсем не Ассоль. А ее рок-мюзиклу на льду не хватило рока и льда

Я сходила на шоу Загитовой «Ассоль». Вот 5 главных впечатлений

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
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