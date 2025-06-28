Яна Рудковская: «В «Ангелах Плющенко» все контракты подписываются добровольно. По Костылевой – предлагалось подписать один раз, в ноябре. То хотят, то не хотят»

Яна Рудковская рассказала о ситуации с контрактами в академии Плющенко.

«В нашей академии все контракты подписываются исключительно добровольно. Мы предлагаем один раз. Да – да, нет – нет.

Мы вкладываем гигантские суммы в топовых спортсменов: это не только тренировочный процесс и дополнительные занятия каждый день, это и проживание на территории академии, и медицина, и коньки — не одна пара в год, программы, костюмы. В год суммы варьируются от 3-5 миллионов рублей.

По Лене (Костылевой) – контракт предлагалось подписать единожды, в ноябре. То хотят, то не хотят. Мы этот вопрос более не поднимаем. Вся академия знает, сколько мы для нее делаем.

Более того, никаких денег с Сони Муравьевой академия не взяла. Хотя у нее контракт был 3 года. Потому что мы любим Соню и вырастили ее. Когда с нами по‑человечески, мы всегда идем навстречу во всех вопросах. Мы с Евгением Викторовичем состоятельные люди. Контракт имеет условное значение порядочности с обеих сторон.

Если бы мама Арины (Парсеговой) повела себя порядочно, мы бы выиграли с ней суд и отказались от денег (такой был изначально план). А если бы ушла красиво, то и судов бы не было», – сказала продюсер, совладелица академии «Ангелы Плющенко» Рудковская .

«Успокойтесь, со мной все нормально, а уж тем более с Ленусей». Мама Костылевой записала обращение к болельщикам

«Мою дочь использовали бесплатной моделью». Парсеговы и Рудковская опять столкнулись – теперь со скриншотами