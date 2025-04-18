«Я пришла к вам в трудное время, но вы поверили в меня и дали надежду». Муравьева поблагодарила тренеров академии Плющенко

Софья Муравьева поблагодарила тренеров академии Плющенко.

Спортсменка теперь будет тренироваться у Алексея Мишина.

«Очень хочу поблагодарить моих тренеров, наставников, всех специалистов Академии фигурного катания «Ангелы Плющенко». Я пришла к вам в трудное время, тогда, когда никто не понимал, что ждет нас впереди, но вы поверили в меня и дали надежду, что все получится. Вера в спортсмена – это самая главная мотивация.

В Академии я получила поддержу от Евгения Викторовича Плющенко, работала с такими специалистами как Наталья Линичук, Дмитрий Михайлов, Рем Газазян, Сергей Алексеев, Артем Значков, Алексей Захарченко, Надежда Попова. Каждому из них я благодарна!

При поддержке Рудковской Яны Александровны, которая воплотила в жизнь много прекрасных сказок на льду, я смогла участвовать в шоу Плющенко. Это было для меня новым опытом.

Могу ли я признать, что многое мы прошли вместе и достигли хороших результатов? Да, это действительно так. Спасибо всем, кто верил в меня, уделял мне время и вкладывал душу! Сейчас настал момент идти дальше!» – написала Муравьева.

Муравьева – главный пример успешной работы Плющенко. Такой разрыв вредит обоим