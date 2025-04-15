Яна Рудковская высказалась об уходе Софьи Муравьевой из академии Плющенко.

«Обещаю, что у Сони Муравьевой все будет хорошо. За нее не надо переживать.

Мы ее отпустили без всяких проблем и выплат. Главное — Муравьева будет в надежных руках», — сказала Рудковская.

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