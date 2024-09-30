«Мою дочь использовали бесплатной моделью». Парсеговы и Рудковская опять столкнулись – теперь со скриншотами

Буря в разборках 12-летней Арины Парсеговой и ее мамы против Академии Евгения Плющенко все не утихнет.

Парсеговы пришли в передачу Вячеслава Фетисова на канале «Звезда». Тема прежняя: суд с «Ангелами» из-за почти 2 млн рублей и вопрос с контрактами.

● По сути, выпуск свелся к выступлению Парсеговой-старшей: представители Плющенко на шоу не пришли, хотя их звали (это подтвердила Яна Рудковская).

Ничего нового по спору не сказано, но Наталья Парсегова опять коснулась вопроса со спонсором. Суть такая: по словам мамы, все расходы Арины в «Ангелах» оплачивал спонсор (Екатерина Давыдова и ее бренд детской одежды Katee’s Kids), а взамен девочка участвовала в рекламных кампаниях.

«У нас была позиция отстоять свою правду. Ситуация было несколько иной, а не такой, как ее представляет сторона истца. То есть помимо контракта с «Академией Плющенко» был контракт со спонсором.

Спонсор ежемесячно все оплачивал переводом денежных средств, даже больше, чем требовалось. Что в итоге ситуация повернется таким образом и контракт со спонсором признают недействительным – таких у меня не было вариантов.

Спонсор требовал в контракте популяризацию бренда, съемки. Должны были привлекаться Аринины соцсети, она должна была принимать участие в съемках. Ее изображением пользовались на маркетплейсах, на всяких там сайтах. Она использовалась для рекламы .

В спонсорском договоре было сказано, что должна быть постоянная благодарность и упоминания спонсора, если какие-то места занимаются. И должна быть реклама, отметки. Юристы спонсора это контролировали – если не было отметки, то они нам писали».

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● Уже после выхода шоу в эфир Наталья добавила огня в соцсетях: «Пришла с ребенком на шоу, не пожалев детскую психику», – пишут уважаемые болельщики АП.

Ребят, не пожалела психику моего ребенка сторона истца, которая устроила судилище над моей семьей совместно с уважаемой Екатериной Давыдовой, на которую моя дочь на протяжении года работала в итоге абсолютно бесплатно!

Мою несовершеннолетнюю дочь использовали бесплатной моделью (с последующей рекламой в ее личных соцсетях), наряду с ней привлекались дети из баз модельных агентств, которые получали почасовую оплату, Арина не получила от этого «сотрудничества» ни копейки , поэтому судились – да, со мной, а зарплату за весь период сотрудничества, которую Арина зарабатывала для оплаты обучения в частной академии, забрали у моего ребенка».

● Ответ со стороны «Ангелов» прилетел мгновенно – Яна Рудковская не могла промолчать.

«Теперь про контракт со спонсором, о котором вы постоянно твердите и показываете даже в своих соцсетях (сорри, в сетях своей дочери) 2 листа бумаги. На нем нет ни вашей подписи, ни подписи спонсора.

В суде вы также не показали подписанный контракт, хотя судья не раз просила предоставить именно документ с подписями, а не распечатанный текст. Вот потому он и не был принят судом во внимание .

Вы пишете, что вы – честный человек, но нельзя быть честным на двух страницах из трех. Потому что на третьей странице ваша честность превращается в тыкву! Там нет не только подписи, но даже и реквизитов спонсора.

Многие дети из академии, с куда большими регалиями и известностью, снимались в рекламе и получали по бартеру экипировку, как и ваша дочь. Всего было три съемки, одна из них проходила и вовсе в академии «Ангелы Плющенко» после тренировки.

Теперь про деньги. Даже если бы вы снимались за деньги, то съемочный день юных моделей стоит 5-10 тысяч в день.Не вводите тут народ в заблуждение! На 30 тысяч рублей вы и получили одежды за эти съемки.

Или вы решили, что ваша никому не известная дочь за один съемочный день из трех должна была получить 600 тыс., что в 6 раз больше ежемесячной зарплаты учителей или врачей? Однако!»

● Что за два листа бумаги? Юристы Парсеговой на суде представили текст спонсорского соглашения, но подписей на нем и правда не было. Позже Наталья показала эти страницы в соцсетях, вот они:

По этому соглашению спонсор (видимо, Давыдова и ее бренд, хотя в документе никаких имен нет) ежемесячно выплачивает Парсеговой 200 тысяч, а за это Арина снимается в рекламе.

Вроде все разложено. Но ни подписей, ни реквизитов сторон на скриншотах нет – непонятно, настоящий ли это договор или проект, который в итоге принимать не стали.

Почему так получилось? У Парсеговой-старшей есть объяснение:

«Договор со спонсором, конечно же, был, и адвокат Давыдовой Екатерины, Шевцова Майя, истребовала у меня оба экземпляра для правомерного использования, со своей стороны, моего ребенка, вот только мой экземпляр так и не довезла (переписка в материалах дела)».

● Но у Рудковской нашелся козырь – своя версия договора между Парсеговой и Давыдовой. На этот раз – с подписью Парсеговой и всеми данными сторон.

По этой версии соглашения, Арина должна участвовать в рекламных кампаниях спонсора безвозмездно.

«Вы добровольно и, что самое главное, БЕЗВОЗМЕЗДНО предоставили разрешение на участие Арины в рекламной кампании и на использование результатов съемок в рекламе без ограничения срока и территории .

Как же не стыдно публично обманывать олимпийского чемпиона и нашу легенду Вячеслава Фетисова, всех уважаемых людей, присутствующих в студии и всех телезрителей своими фантазиями и своими историями, имея такой бэкграунд?

Вот так вы и идете по жизни, растаптывая добро и любовь! Снимите уже свои розовые очки и перестаньте врать нашим доверчивым людям. А то уже реально тошно и мерзко», – добавила Рудковская.

● Ситуация понятнее не стала. И вопросов теперь больше.

1) Существует ли соглашение, которое показала Парсегова? А если да, то когда его подписали?

2) Дата документа на скрине Рудковской – 22 мая 2022-го. Контракт с «Ангелами» Парсегова заключила только через два месяца после этого – 1 августа. Был ли договор со спонсором актуален к этому времени или в новом контракте условия изменили?

3) Чисто с юридической точки зрения, скорее всего, к позиции Плющенко/Рудковской не придраться. Но получается, что даже если Парсегова разрешила бесплатно использовать дочь в рекламе, то это что-то вроде компенсации за покрытие спонсором расходов на тренировки. Теперь выходит, что средства за подготовку нужно вернуть, но часы съемок/рекламу в соцсетях никто уже не оплатит.

Спорить с тем, что маме Арины нужно было серьезнее подойти к подписи таких соглашений, бессмысленно. Да и сама Наталья это признает: «Не знаю, понимала ли я условия контракта... Но могу сказать, что я сожалею, что я его подписала».

И пусть в глазах суда «Ангелы» на 100% правы – осадок все равно остается.

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Фото: РИА Новости /Кирилл Каллиников; Komsomolskaya Pravda/Global Look Press