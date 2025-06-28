«Успокойтесь, со мной все нормально, а уж тем более с Ленусей». Мама Костылевой записала обращение к болельщикам

Мама Ирины Костылевой записала обращение к болельщикам.

Накануне вечером в сети появились видео, на которых Ирина Костылева якобы устроила скандал в «Ангелах Плющенко», и ее забрала полиция.

«Как приятно, когда такая солидарность. Мне сейчас позвонили, написали, наверное, человек 30. Я жива и здорова. Правда, я болею – у меня дико сел голос, никак не можем оклематься уже неделю. Здесь в «Ангелах» все болеют, у всех сел голос со страшной силой. Еле разговариваю. Пью чай горячий с малинкой. Дома.

А в «Ангелах Плющенко» все нормально. Мне даже было интересно все это посмотреть и послушать. Успокойтесь, пожалуйста, со мной все нормально, а уж тем более с Ленусей. Она уже спит, она сегодня поздно легла.

Мне было очень приятно увидеть столько откликов о моей судьбе и судьбе Лены . Спасибо», – сказала Ирина Костылева на видео.