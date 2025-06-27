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Тарасова о шоу Загитовой: «Впервые слышу, чтобы на такое дорогостоящее мероприятие билеты раздавали бесплатно»

Татьяна Тарасова удивилась раздаче билетов на шоу Алины Загитовой.

Сегодня в Санкт-Петербурге состоится премьера ледового шоу Загитовой «Ассоль». Олимпийская чемпионка объявила о солд-ауте на первый показ.

«Шоу Загитовой? Посмотрим, как все пройдет. Тогда можно будет давать оценку. Уверена, что не она сама его ставила. У нее был хореограф, который этим занимался. Она не балетмейстер, просто оно названо ее именем.

На шоу Алины я раньше не была. Посещала много других, была почти на всех, которые проходили у нас в стране и за рубежом. Увидим ли что-то новое? Думаю, ее шоу будет похоже на другие.

Читала, что билеты идут очень тяжело, два шоу из пяти сняли. Честно, впервые слышу, чтобы на такое дорогостоящее мероприятие их раздавали бесплатно. Там же есть исполнители, которые стоят больших денег. На моей памяти, это первый подобный случай. Возможно, на генеральную репетицию или премьеру билеты могут быть бесплатными, но в остальном так не бывает. Это говорит о том, что люди не идут, потому что разных шоу у нас очень много.

Советы Алине давать не могу, потому что шоу еще не посмотрела. К тому же, их дают, когда спрашивают. Я только хочу, чтобы и она, и публика получили удовольствие от этого мероприятия», – сказала Тарасова.

На шоу Загитовой «Ассоль» бесплатно раздают билеты в Межвузовском студгородке Санкт-Петербурга

Будет ли солд-аут на шоу Загитовой? Продажи резко ускорились – билеты скупают секторами

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
logoсборная России
logoАлина Загитова
ледовые шоу
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