«Друзья, мы объявляем SOLD OUT». Алина Загитова о премьере шоу «Ассоль»

Алина Загитова сообщила, что все билеты на ее шоу «Ассоль» 27 июня проданы

«Друзья, мы объявляем SOLD OUT.

Но еще есть немного билетов на завтра, успейте разделить этот праздник вместе с нами ♥️», – написала Загитова.

Шоу «Ассоль» пройдет в Санкт-Петербурге 27 и 28 июня.

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